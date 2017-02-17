Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!»
Туристов из РФ дважды закидали камнями в дружественной стране
Турецкий министр сделал заявление об "аннексии Крыма Россией"
Бывшая няня детей Пугачевой рассказала, как Примадонна воспитывает сына и дочь
Собчак против Брежневой: последний шанс
Эрмитаж: от приюта отшельника до одного из лучших музеев мира165 лет назад коллекция шедевров, собранная российскими императорами, была открыта для широкой публики
Киану Ривз объяснил, почему никогда не станет отцом
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми
В Москве медсестры подрались с украинскими сиделками из-за Гиви
Известная российская актриса на пороге нищеты
США решили поддержать ВСУ: мгновенная реакция России – СМИ
Войска РФ подняли лазерный меч: СМИ о новом оружии
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
"Очень неприятно": Газманов о ситуации с концертом в Твери
Экс-невестка Васильевой обвиняет звёздную свекровь
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
10Авария на крупнейшей в США плотине
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
14В США прошла самая престижная выставка собак
9Самый грязный город в мире
17:40 (мск), источник: Noi.md

Главан рассказала о главных задачах больничной реформы

Равный доступ к качественным медицинским услугам и повышение зарплаты врачей — основные задачи больничной реформы.

Источник: Noi.md

Об этом говорила министр здравоохранения Руксанда Главан в эфире ток-шоу Фабрика. По ее словам, реформа предусматривает модернизацию больниц и увеличение объема компенсируемых лекарств.

«Мы говорим, в первую очередь, о реформе больниц и реформе Службы государственного надзора за общественным здоровьем. Важно выполнить все, что запланировано на этот год. Но реформу нельзя провести за год. По нашим оценкам, она займет семь лет. Реформирование больничной системы в Молдове завершится в 2024 году», — заявила глава минздрава.

Руксанда Главан подчеркнула необходимость обеспечить равный доступ жителей страны к качественным медицинским услугам: «Большинству онкологических больных сейчас приходится ездить в Кишинев. Мы построим на севере республики больницу, которая станет копией РКБ. Будет 11 региональных больниц, которые будут обслуживать от ста до трехсот тысяч пациентов».

Особое внимание уделят кадровой политике. Зарплата врачей будет зависеть от результатов работы. В минздраве считают, что это позволит остановить отток специалистов.

«С апреля 2018 и впредь каждый год зарплата всех сотрудников системы здравоохранения будет повышаться автоматически, пропорционально росту индекса потребительских цен», — добавила Главан.

Накануне министерство здравоохранения запустило масштабную информационную кампанию.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Великобритания заплатит за Brexit минимум 50 миллиардов евро
Тиллерсон назвал условие военного сотрудничества с РФ в Сирии
Шувалов предрек массовое снижение ставок по ипотеке
СК РФ возбудил новое дело по факту обстрелов Донецкой области
СМИ: Замена пяти губернаторов готовилась с начала января
Семеро военных погибли под лавиной в Казахстане
Мария Захарова раскритиковала журналистов BuzzFeed
Раскрыт секрет исчезновения ацтекской цивилизации
Спорт
Немецкие биатлонистки победили в эстафете на ЧМ Сборная России в составе Ольги Подчуфаровой, Светланы Слепцовой, Ирины Старых и Татьяны Акимовой финишировала десятой
Авто
Новая Lada 4x4 будет «брутальным авто для настоящих мужчин» Президент АВТОВАЗа Николя Мор ответил на вопросы журналистов по поводу следующего поколения легендарного внедрожника
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!» Исполнитель роли Глеба Романенко в популярном сериале «Интерны» раскрыл секреты своего участия в шоу о поисках спутницы жизни
Недвижимость
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
Жители Подмосковья сдадут деньги на ремонт подъездов
Арендаторам жилья дадут налоговые льготы
УК поймали на махинациях со счетами за жилье
Леди
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото) А вам слабо пройти пешком 200 километров, переехать в другую страну, стать художницей или преподавателем йоги?
Дети
Киану Ривз объяснил, почему никогда не станет отцом Известный актер сделал откровенное признание.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь