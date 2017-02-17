Главан рассказала о главных задачах больничной реформы

Об этом говорила министр здравоохранения Руксанда Главан в эфире ток-шоу Фабрика. По ее словам, реформа предусматривает модернизацию больниц и увеличение объема компенсируемых лекарств.

«Мы говорим, в первую очередь, о реформе больниц и реформе Службы государственного надзора за общественным здоровьем. Важно выполнить все, что запланировано на этот год. Но реформу нельзя провести за год. По нашим оценкам, она займет семь лет. Реформирование больничной системы в Молдове завершится в 2024 году», — заявила глава минздрава.

Руксанда Главан подчеркнула необходимость обеспечить равный доступ жителей страны к качественным медицинским услугам: «Большинству онкологических больных сейчас приходится ездить в Кишинев. Мы построим на севере республики больницу, которая станет копией РКБ. Будет 11 региональных больниц, которые будут обслуживать от ста до трехсот тысяч пациентов».

Особое внимание уделят кадровой политике. Зарплата врачей будет зависеть от результатов работы. В минздраве считают, что это позволит остановить отток специалистов.

«С апреля 2018 и впредь каждый год зарплата всех сотрудников системы здравоохранения будет повышаться автоматически, пропорционально росту индекса потребительских цен», — добавила Главан.

Накануне министерство здравоохранения запустило масштабную информационную кампанию.