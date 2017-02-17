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14:54 (мск), источник: VN.RU

Губернатор рекомендовал Новосибирску искать ресурсы развития экономики

Итоги социально-экономического развития города за 2016 год были подведены на городском собрании общественности в Новосибирске 17 февраля. В зале ДКЖ с основным докладом выступил мэр Анатолий Локоть. Свою точку зрения на развитие города высказал губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.

Мэр Новосибирска обозначил основные направления экономического и социального развития города на несколько лет вперед: «В прошедшем году мы определили три приоритета работы для создания комфортной городской среды — это развитие социальной инфраструктуры; зеленых зон; дорог и общественного транспорта. Приоритеты возникли не случайно: мы обсудили их с новосибирцами на четырех дискуссионных площадках, где говорили о проблемах, задачах и основных направлениях развития города. Расставленные приоритеты отражают сегодняшние объективные реалии. И новосибирцы это подтверждают», — заявил Анатолий Локоть.

«Я не могу не согласиться с теми приоритетами, которые высказал Анатолий Евгеньевич: жизнь в комфортной среде в ухоженных зеленых зонах, — сказал губернатор области Владимир Городецкий в своем выступлении. — И безопасные дороги — это тоже выраженный приоритет. Приоритетов может и три, и пять — все зависит оттого, какими мы ресурсами располагаем, чтобы эти приоритеты реализовать. Подводя итоги 2016 года, я убежден, что сейчас наша главная с вами общая задача — это наращивать собственную экономику. Нужны решения, которые помогали бы наращивать ее объемы, использовать свои ресурсы для развития экономики: талантливые люди, мощная сибирская наука, очень активный малый и средний бизнес. Не думаю, что, когда мы опрашиваем новосибирцев, их не беспокоит громадное количество ветхого аварийного жилья. Может быть, этот приоритет не был назван, потому что ошибочно считаем — эти функции мы будем выполнять тогда, когда нам деньги даст федеральный центр. Да, без вложения федеральных средств этот вопрос решить сложно. Поэтому необходимо принимать решения, которые помогали бы решать вопросы объема экономики».

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подчеркнул, что приоритеты развития города выбраны с учетом мнения горожан.

Мэр Анатолий Локоть в своем выступлении напомнил, что в 2017 году Новосибирск будет отмечать столетие событий Великой Октябрьской социалистической революции. Отдавая должное важной дате в истории страны, губернатор напомнил о предстоящем праздновании 80-летия Новосибирской области.

По традиции общегородское собрание закончилось церемонией награждения горожан за большой вклад в социально-экономическое развитие Новосибирска по итогам работы в 2016 году.

Высшей наградой города Новосибирска — почетной грамотой — награждены коллективы городских организаций и предприятий: научно-производственного предприятия «Энергия», научно-производственного объединения «ЭЛСИБ», Управления МВД РФ по городу Новосибирску, управления Федерального казначейства по Новосибирской области, инвестиционно-строительной компании «Русь», производственно-коммерческой фирмы «Теплодар», Новосибирского государственного технического университета, Новосибирского городского духового оркестра, Службы аварийно-спасательных работ и гражданской защиты, Новосибирского городского дома учителя и других.

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