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15:55 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

«Все нижегородцы должны объединиться и внести свой вклад в развитие города, готовясь к его 800-летию», — Валерий Шанцев

«Все нижегородцы должны объединиться и внести свой вклад в развитие города, готовясь к его 800-летию», — об этом губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев сказал на торжественном митинге, посвященном началу празднования 800-летия Нижнего Новгорода, 17 февраля 2017 года.

«Мы должны передать будущим поколениям корни нашей истории, когда в самые сложные моменты, которые возникали на нашей земле, всегда находились силы объединять людей и побеждать. Этим должны гордиться все поколения. Сегодня мы дали старт празднованию 800-летия Нижнего Новгорода, которое будет в 2021 году. Кажется, что впереди еще много времени — четыре года. За это время мы должны сделать так, чтобы юбилей стал праздником для всех», — отметил глава региона.

«Все должны узнать о нем, все должны внести вклад в развитие города, в его благоустройство, красоту, традиции и культуру. Нам предстоит реализовать масштабные проекты, чтобы город предстал во всей своей красе. В 2018 году мы проведем Чемпионат мира по футболу, и все жители планеты увидят наш прекрасный город. Я уверен, это станет новым этапом в развитии Нижнего Новгорода. Сегодня мы чтим память святого благоверного великого князя Георгия Всеволодовича, основателя Нижнего Новгорода. И я призываю всех объединиться, чтобы предстоящий праздник стал по-настоящему масштабным, красочным и ярким, чтобы память о нем сохранялась еще долгие годы», — подвел итог Валерий Шанцев.

Напомним, что регион получит из федбюджета 826 млн рублей на празднование 800-летия Нижнего Новгорода в 2019—2021 годах.

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