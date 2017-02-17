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17:37 (мск), источник: Sputnik.md

Додон назвал условие, при котором будет решен приднестровский вопрос

По мнению президента Молдовы Игоря Додона, нельзя решить приднестровский вопрос без признания нейтралитета республики.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 17 фев — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон в рамках интервью интервью телеканалу «Россия-24» заявил, что урегулирование приднестровского конфликта невозможно без документального международного признания нейтралитета республики.

«Я выступил с инициативой и предложил это НАТО, чтобы мы подписали вместе определенную декларацию, что НАТО признает нейтралитет республики. В течение следующих месяцев, следующих лет международное признание нейтралитета республики будет являться одним из основных факторов и условий для решения приднестровской проблемы», — заявил Додон.

Президент Молдовы подчеркнул, что республике «нужно закрепить этот статус, как, к примеру, закрепили австрийцы, международно признано, что Австрия — нейтральное государство, как и Швейцария, это должно быть документально».

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Согласно конституции, Молдова обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года республика сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В республике уже действует информационный центр альянса. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдовы выступают против вступления страны в НАТО.

Также в интервью Игорь Додон коснулся темы ЕАЭС.

Молдова и Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) подпишут в апреле рамочное соглашение о сотрудничестве.

«Я считаю, что для Молдовы очень выгодно сотрудничество со странами ЕврАзЭс. В январе я вышел с инициативой, я встречался с руководством Евразийской экономической комиссии, я вышел с инициативой рамочного соглашения. В первой декаде апреля (3—4 апреля) руководство ЕЭК будет в Кишиневе, и мы подпишем рамочное соглашение», — заявил Додон.

По словам молдавского лидера, в марте он намерен выйти «с письменной инициативой и просьбой, чтобы Молдову приняли в качестве страны-наблюдателя в Евразийском экономическом союзе».

«Я думаю, что апрель — подписание соглашения, в мае-июне, надеюсь, Молдова станет наблюдателем в этой очень важной и перспективной организации», — добавил он.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

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