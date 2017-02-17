Додон назвал условие, при котором будет решен приднестровский вопрос
По мнению президента Молдовы Игоря Додона, нельзя решить приднестровский вопрос без признания нейтралитета республики.
По мнению президента Молдовы Игоря Додона, нельзя решить приднестровский вопрос без признания нейтралитета республики.
КИШИНЕВ, 17 фев — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон в рамках интервью интервью телеканалу «Россия-24» заявил, что урегулирование приднестровского конфликта невозможно без документального международного признания нейтралитета республики.
«Я выступил с инициативой и предложил это НАТО, чтобы мы подписали вместе определенную декларацию, что НАТО признает нейтралитет республики. В течение следующих месяцев, следующих лет международное признание нейтралитета республики будет являться одним из основных факторов и условий для решения приднестровской проблемы», — заявил Додон.
Президент Молдовы подчеркнул, что республике «нужно закрепить этот статус, как, к примеру, закрепили австрийцы, международно признано, что Австрия — нейтральное государство, как и Швейцария, это должно быть документально».
Согласно конституции, Молдова обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года республика сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В республике уже действует информационный центр альянса. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдовы выступают против вступления страны в НАТО.
Также в интервью Игорь Додон коснулся темы ЕАЭС.
Молдова и Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) подпишут в апреле рамочное соглашение о сотрудничестве.
«Я считаю, что для Молдовы очень выгодно сотрудничество со странами ЕврАзЭс. В январе я вышел с инициативой, я встречался с руководством Евразийской экономической комиссии, я вышел с инициативой рамочного соглашения. В первой декаде апреля (
По словам молдавского лидера, в марте он намерен выйти «с письменной инициативой и просьбой, чтобы Молдову приняли в качестве
«Я думаю, что апрель — подписание соглашения, в
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.