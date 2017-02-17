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15:15 (мск), источник: Вести - Воронеж

На должность председателя областного суда претендуют 5 воронежских судей

5 воронежских судей будут участвовать в конкурсе на должность председателя областного суда. Кто его возглавит, возможно, станет понятно в марте после заседания высшей квалификационной коллегии.

Источник: Вести - Воронеж

В середине мая свои посты оставили председатель облсуда Виталий Богомолов и его заместитель Владимир Маслов. По данным СМИ, поводом могли стать материалы регионального УФСБ, в которых прослеживались «коррупционные связи» судей с адвокатскими конторами.

После этого уже проводился конкурс на вакантную должность. Но никто из троих кандидатов, в том числе и и.о. председателя облсуда Владимир Анисимов, не устроил членов комиссии.

Владимир Анисимов, и.о. председателя Воронежского областного суда:

«На 20—21 марта текущего года назначено заседание высшей квалификационной коллегии судей РФ, где будут либо давать рекомендации кому-то, либо не рекомендовать. Это уже дело высшей коллегии судей. И после этого проходит около полумесяца и подписывается указ президента. После рекомендации коллегии президент, естественно, в рамках своих полномочий может и не подписать указ о назначении».

Сейчас в ведомстве идёт подготовка к введению в районах судов присяжных. Они должны приступить к работе с 1 июня 2018 года. Судей будет шесть. Для них необходимо оборудовать зал, комнату отдыха. Кроме этого они должны пройти обучение. На рассмотрение присяжных обычно выносятся дела по тяжким статьям. Кстати, в районах будут рассматривать дела, где подсудимый — женщина или несовершеннолетний. Раньше такой практики не было.

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