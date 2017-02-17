Прокурор РТ поручил проверить высказывания главы Зеленодольского района о цыганах
(Казань, 17 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Прокурор Татарстана Илдус Нафиков на
(Казань, 17 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Прокурор Татарстана Илдус Нафиков на
Один из журналистов на
Нафиков отметил, что ранее ничего не слышал о подобных высказываниях главы Зеленодольского района.
«Эти высказывания я и мои коллеги слышим впервые. И если это прозвучало в таком ключе, как вы озвучили, то это, конечно, недопустимо. Любая нация заслуживает уважения. И цыгане — не исключение. Татарстан — республика с богатой историей, наш народ многонациональный и многоконфессиональный. Поэтому нельзя противопоставлять нации и народности. Все нации у нас всегда жили дружно. Такие вещи нужно пресекать», — заявил прокурор.
Также Нафиков дал поручение начальнику отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму прокуратуры РТ Ильдару Исмагилову проверить высказывания главы Зеленодольского района Александра Тыгина.