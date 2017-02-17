Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!»
Туристов из РФ дважды закидали камнями в дружественной стране
Генсек ООН прокомментировал присоединение Россией Крыма
Беременная Ирина Шейк устроила пикник на пляже
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Трамп: мы не знаем, кто контролирует войска на востоке Украины Президент США заявил, что спецслужбы не до конца понимают, что происходит на Донбассе
Беременная Ирина Шейк устроила пикник на пляже
Опубликованы ранее неизвестные фото беременной Мэрилин Монро
В Донбассе применяется сексуальное насилие в качестве пыток
Известная актриса найдена мертвой в своей квартире
Донбасс массово идет в ополчение: СМИ о результатах блокады
СМИ: корабль РФ с ракетами подошел к берегам США
Собчак против Брежневой: последний шанс
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
"Очень неприятно": Газманов о ситуации с концертом в Твери
Экс-невестка Васильевой обвиняет звёздную свекровь
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
10Авария на крупнейшей в США плотине
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
14В США прошла самая престижная выставка собак
9Самый грязный город в мире
18:23 (мск), источник: ИА Татар-информ

Прокурор РТ поручил проверить высказывания главы Зеленодольского района о цыганах

(Казань, 17 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Прокурор Татарстана Илдус Нафиков на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» дал поручение проверить высказывания главы Зеленодольского района РТ Александра Тыгина о цыганах.

Источник: ИА Татар-информ

Один из журналистов на пресс-конференции процитировал слова Тыгина, опубликованные в СМИ: «Если покажете мне хотя бы одного цыгана, который заработал свои деньги, то это будет приятно. В музей поставим. Единственный в городе за всю историю».

Нафиков отметил, что ранее ничего не слышал о подобных высказываниях главы Зеленодольского района.

«Эти высказывания я и мои коллеги слышим впервые. И если это прозвучало в таком ключе, как вы озвучили, то это, конечно, недопустимо. Любая нация заслуживает уважения. И цыгане — не исключение. Татарстан — республика с богатой историей, наш народ многонациональный и многоконфессиональный. Поэтому нельзя противопоставлять нации и народности. Все нации у нас всегда жили дружно. Такие вещи нужно пресекать», — заявил прокурор.

Также Нафиков дал поручение начальнику отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму прокуратуры РТ Ильдару Исмагилову проверить высказывания главы Зеленодольского района Александра Тыгина.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Казани стартовал фестиваль «Я выбираю ГТО»
Тиллерсон назвал условие военного сотрудничества с РФ в Сирии
Шувалов предрек массовое снижение ставок по ипотеке
СК РФ возбудил новое дело по факту обстрелов Донецкой области
СМИ: Замена пяти губернаторов готовилась с начала января
Семеро военных погибли под лавиной в Казахстане
Мария Захарова раскритиковала журналистов BuzzFeed
Раскрыт секрет исчезновения ацтекской цивилизации
Спорт
Немецкие биатлонистки победили в эстафете на ЧМ Сборная России в составе Ольги Подчуфаровой, Светланы Слепцовой, Ирины Старых и Татьяны Акимовой финишировала десятой
Авто
Новая Lada 4x4 будет «брутальным авто для настоящих мужчин» Президент АВТОВАЗа Николя Мор ответил на вопросы журналистов по поводу следующего поколения легендарного внедрожника
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!» Исполнитель роли Глеба Романенко в популярном сериале «Интерны» раскрыл секреты своего участия в шоу о поисках спутницы жизни
Недвижимость
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Жители Подмосковья сдадут деньги на ремонт подъездов
Пенсионеров предложили освободить от взносов за капремонт
УК поймали на махинациях со счетами за жилье
Леди
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото) А вам слабо пройти пешком 200 километров, переехать в другую страну, стать художницей или преподавателем йоги?
Дети
Киану Ривз объяснил, почему никогда не станет отцом Известный актер сделал откровенное признание.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь