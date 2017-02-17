Саакашвили обязали извиниться в суде
Суд обязал бывшего губернатора Одесской области Михеила Саакашвили публично опровергнуть оскорбительные заявления в адрес руководства Одесского припортового завода.
Суд обязал бывшего губернатора Одесской области Михеила Саакашвили публично опровергнуть оскорбительные заявления в адрес руководства Одесского припортового завода.
Соответствующее решение Подольского райсуда Киева от 16 февраля опубликовал в Facebook первый заместитель директора ОПЗ Николай Щуриков.
— Речь идет о выступлении
По его словами, ТРК Всемирная информационная служба должна в течении месяца признать недействительной информацию, распространенную Саакашвили.
7 ноября 2016 года глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили заявил, что подает в отставку, и через 2 дня Петр Порошенко уволил Саакашвили с должности.