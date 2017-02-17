Саакашвили обязали извиниться в суде

Соответствующее решение Подольского райсуда Киева от 16 февраля опубликовал в Facebook первый заместитель директора ОПЗ Николай Щуриков.

— Речь идет о выступлении экс-губернатора в Шустер Live 20 ноября 2015 года, когда он беспочвенно оскорбил руководство ОПЗ и меня лично. Смешал с грязью давальческий контракт, на который нами возлагалось столько надежд (и который их вполне оправдал), — объяснил он.

По его словами, ТРК Всемирная информационная служба должна в течении месяца признать недействительной информацию, распространенную Саакашвили.