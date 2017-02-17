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16:48 (мск), источник: Volga News

Николай Меркушкин и Вадим Мошкович договорились о реализации новых крупных проектов в Самарской области

В пятницу, 17 февраля, губернатор Николай Меркушкин провел рабочую с председателем совета директоров агрохолдинга «Русагро» Вадимом Мошковичем и министром сельского хозяйства и продовольствия региона Алексеем Поповым.

Вадим Мошкович приехал в Самарскую область, чтобы на месте проверить, как идут работы по расширению мощностей маслоэкстракционного завода в Безенчукском районе, который входит в состав агрохолдинга.

Памятный камень в основание завода был заложен 31 августа 2016 г. и ожидается, что уже осенью 2017 г. будет открыт цех рафинации, дезодорации, розлива и фасовки растительного масла завода. Этот проект нацелен на выпуск импортозамещающей продукции. Объем производства составит около 2 млрд рублей.

Николай Меркушкин уточнил у Вадима Мошковича, как движется строительство завода. Глава «Русагро» ответил, что работа кипит, и все идет по графику. В завершение строительства вложат более 1,5 млрд рублей. Вадим Мошкович сообщил, что, помимо этого цеха, принято решение открыть еще один — грануляции лузги подсолнечника.

Также глава региона и председатель совета директор «Русагро» обсудили совместные планы по реализации ряда конкретных проектов в Самарской области. В частности, речь шла о программе мелиорации земель в нашем регионе, которую планирует реализовывать «Русагро».

«С февраля по май мы определяем стратегические направления развития, решаем, куда и как мы инвестируем, — заявил Вадим Мошкович. — Вместе с Алексеем Поповым мы посмотрим орошаемые земли региона, подумаем, где и как можно развиваться».

Также глава «Русагро» рассказал губернатору о том, что агрохолдинг начал сотрудничать с Китаем и Ираном. «Мы — первая компания, которая экспортировала подсолнечное масло в Иран через Каспийское море. В Иране прямо в порту мы планируем построить завод по переработке масла. Также туда можно экспортировать зерновые и мясо. Они нам в ответ могут импортировать орехи, сладости и пряности», — пояснил Вадим Мошкович.

В связи с расширением сотрудничества с Китаем глава «Русагро» уточнил у Николая Меркушкина, будет ли проходить новый «шелковый путь» через Самарскую область. Глава региона дал утвердительный ответ, пояснив, что дорога будет идти по территории региона в районе Хворостянки, Пестравки и Большой Черниговки.

«По логистике Самарская область очень удобна для нас в связи со взаимодействием с Китаем. Мы начали поставлять туда подсолнечное масло. У них его вообще нет, а продукцию российского производства они приветствуют, потому что она чистая, не генетически модифицированная, — пояснил Вадим Мошкович. — Логистические маршруты меняются, мы видим, что в Юго-Восточной Азии дефицит подсолнечного масла. И для нас это перспективное направление работы».

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