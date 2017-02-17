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16:16 (мск), источник: Lenta.Ru

СКР возбудил новое дело по факту обстрелов Донецкой области

Сотрудники Следственного комитета России (СКР) установили новые факты артобстрелов гражданского населения в Донецкой области, а также имена причастных к ним украинских военных. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщает пресс-служба ведомства.

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20
фотографий
20
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По данным СКР, украинские военные вели прицельные артиллерийские обстрелы объектов гражданской инфраструктуры Донецкой области с ноября 2016 года по январь 2017 года. В результате них четыре человека (в том числе двое несовершеннолетних) получили ранения. Кроме того, были разрушены и повреждены более 70 жилых домов и других гражданских объектов.

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Как следует из сообщения ведомства, обстрелы также велись с 7 по 15 февраля: артиллерийским атакам украинских военных подверглись города Донецк и Докучаевск, а также Новоазовский район Донецкой области. В результате них погиб один мирный житель, были разрушены и повреждены более 14 жилых домов и других гражданских объектов.

В отношении причастных к обстрелам командира 79-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковника Алексея Шандара и заместителя командира 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ подполковника Александра Самарского возбуждены уголовные дела по части первой статьи 356 УК РФ («Применение запрещенных средств и методов ведения войны»).

3 февраля стало известно, что СКР возбудил уголовное дело по факту артиллерийских обстрелов Донецка и населенных пунктов Ясиноватая и Макеевка, совершенных украинскими военными.

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