СКР возбудил новое дело по факту обстрелов Донецкой области

По данным СКР, украинские военные вели прицельные артиллерийские обстрелы объектов гражданской инфраструктуры Донецкой области с ноября 2016 года по январь 2017 года. В результате них четыре человека (в том числе двое несовершеннолетних) получили ранения. Кроме того, были разрушены и повреждены более 70 жилых домов и других гражданских объектов.

Как следует из сообщения ведомства, обстрелы также велись с 7 по 15 февраля: артиллерийским атакам украинских военных подверглись города Донецк и Докучаевск, а также Новоазовский район Донецкой области. В результате них погиб один мирный житель, были разрушены и повреждены более 14 жилых домов и других гражданских объектов.

В отношении причастных к обстрелам командира 79-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковника Алексея Шандара и заместителя командира 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ подполковника Александра Самарского возбуждены уголовные дела по части первой статьи 356 УК РФ («Применение запрещенных средств и методов ведения войны»).

3 февраля стало известно, что СКР возбудил уголовное дело по факту артиллерийских обстрелов Донецка и населенных пунктов Ясиноватая и Макеевка, совершенных украинскими военными.