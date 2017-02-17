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16:25 (мск), источник: Коммерсантъ

Дума объявит конкурс на должность главы КСП Перми

В повестку комитета по бюджету и налогам Пермской гордумы, заседание которого состоится в следующий вторник, включен вопрос о проведении конкурса по отбору кандидатов на должность председателя контрольно-счетной палаты Перми.

Депутаты также должны рассмотреть положение о порядке проведения конкурса. Как пояснила «Ъ» руководитель комитета Наталья Мельник, конкурс будет проводиться в плановом режиме — отбор на эту должность происходит раз в пять лет.

Сегодня КСП Перми возглавляет Мария Батуева. Она заняла этот пост летом 2012 года. Тогда на место председателя контрольно-счетной палаты претендовали пять человек. Конкурсная комиссия приняла решение рекомендовать на вакантное место Марию Батуеву и Надежду Агишеву, они вышли в финал отбора. По итогам голосования на заседании думы депутаты поддержали кандидатуру госпожи Батуевой. Мария Батуева сообщила «Ъ», что рассматривает вариант участия в новом отборе на пост главы КСП.

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