Дума объявит конкурс на должность главы КСП Перми
В повестку комитета по бюджету и налогам Пермской гордумы, заседание которого состоится в следующий вторник, включен вопрос о проведении конкурса по отбору кандидатов на должность председателя
В повестку комитета по бюджету и налогам Пермской гордумы, заседание которого состоится в следующий вторник, включен вопрос о проведении конкурса по отбору кандидатов на должность председателя
Депутаты также должны рассмотреть положение о порядке проведения конкурса. Как пояснила «Ъ» руководитель комитета Наталья Мельник, конкурс будет проводиться в плановом режиме — отбор на эту должность происходит раз в пять лет.
Сегодня КСП Перми возглавляет Мария Батуева. Она заняла этот пост летом 2012 года. Тогда на место председателя