Дума объявит конкурс на должность главы КСП Перми

Депутаты также должны рассмотреть положение о порядке проведения конкурса. Как пояснила «Ъ» руководитель комитета Наталья Мельник, конкурс будет проводиться в плановом режиме — отбор на эту должность происходит раз в пять лет.



Сегодня КСП Перми возглавляет Мария Батуева. Она заняла этот пост летом 2012 года. Тогда на место председателя контрольно-счетной палаты претендовали пять человек. Конкурсная комиссия приняла решение рекомендовать на вакантное место Марию Батуеву и Надежду Агишеву, они вышли в финал отбора. По итогам голосования на заседании думы депутаты поддержали кандидатуру госпожи Батуевой. Мария Батуева сообщила «Ъ», что рассматривает вариант участия в новом отборе на пост главы КСП.