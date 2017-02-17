Рева пояснил, кого будут проверять социальные инспекторы

Предложенный Министерством социальной политики законопроект о создании органа контроля за социальными выплатами предусматривает, что эти социальные инспекторы будут проверять не людей, которые получают выплаты, а чиновников, которые ответственны за их назначение. Об этом в эфире «Громадського ТВ» заявил министр социальной политики Андрей Рева.

«Эти контролирующие органы будут созданы по областям и подчиняться Минсоцполитики. И в случае поступления жалобы я не буду отсылать ее в областное управление, я буду им отсылать. И они будут проверять не людей, а чиновников, которые их обслуживают», — отметил министр.

Он также подчеркнул, что эти органы контроля будут комплектоваться исключительно теми специалистами, которые работали в этой сфере, которые «знают, что такое адресные государственные пособия, что такое субсидии». При этом, по словам министра, таких социнспекторов будет немного.

«Тогда мы будем реализовывать две основные функции, которые должны быть у государственного органа: нормотворческую и контрольную», — резюмировал Рева.