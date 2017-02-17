Минтруда и социальной защиты прокомментировало декрет № 3

С точки зрения социальной справедливости уплата налогов должна быть обеспечена всеми трудоспособными гражданами в трудоспособном возрасте. За счет средств государственных дотаций из бюджета страны ежегодно обеспечивается финансирование систем здравоохранения, образования, культуры и спорта, жилищно-коммунального хозяйства, общественного транспорта, связи, объектов социальной инфраструктуры. Расходы на предоставление этих услуг компенсируются гражданами в виде уплаты различных налогов (например, подоходный налог с физических лиц, единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц, налог при упрощенной системе налогообложения и др.). В настоящее время большинство граждан в трудоспособном возрасте исполняют данную конституционную обязанность посредством уплаты установленных налогов и сборов (пошлин) по доходам, получаемым ими от работы по найму, военной службы, от различных форм самозанятости.

В комментарии, который размещен на сайте ведомства, отмечается, что декрет № 3 принят в целях предупреждения социального иждивенчества, стимулирования трудоспособных граждан к трудовой деятельности, обеспечения исполнения конституционной обязанности граждан по участию в финансировании государственных расходов путем уплаты налогов, пошлин и иных платежей. В соответствии со статьей 56 Конституции Республики Беларусь граждане обязаны принимать участие в финансировании госрасходов путем уплаты государственных налогов, пошлин и иных платежей.

В качестве участия граждан в финансировании государственных расходов предусмотрены не только периоды работы по трудовому договору (контракту), но и периоды самозанятости. К ним можно отнести выполнение работ по гражданско-правовым договорам, осуществление предпринимательской, ремесленной деятельности, ведение личного подсобного хозяйства, осуществление таких видов деятельности, как репетиторство, услуги по чистке и уборке жилых помещений, уход за взрослыми и детьми, услуги, выполняемые домашними работниками, а также некоторые другие виды деятельности.

Определены категории граждан, которые освобождаются от уплаты сбора за соответствующий налоговый период. Например, это лица пенсионного возраста; признанные инвалидами, недееспособными; граждане, которые фактически находились на территории республики менее 183 календарных дней; граждане, которые за соответствующий налоговый период уплатили подоходный налог с физических лиц, единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц, налог при упрощенной системе налогообложения, в том числе путем осуществления им зачета налогов, сборов (пошлин), пеней в счет уплаты указанных налогов и (или) проведения взаимозачета указанных налогов, подлежащих уплате гражданами, и денежных обязательств получателей бюджетных средств из республиканского и местных бюджетов перед ними, в размере не менее 20 базовых величин исходя из размера базовой величины, установленной на 1 января соответствующего налогового периода. В качестве уплаченного подоходного налога с физических лиц учитываются также суммы такого налога, на которые он был уменьшен в результате применения стандартных, социальных и имущественных налоговых вычетов. Плательщиками данных налогов являются все физические лица, осуществляющие трудовую, предпринимательскую и (или) иную деятельность.

Декретом № 3 предусмотрена обязанность по ежегодной уплате сбора на финансирование государственных расходов для трудоспособных граждан, которые на протяжении соответствующего года не участвовали в финансировании госрасходов либо участвовали в таком финансировании менее 183 дней в году. Суммы сбора зачисляются в бюджеты базового уровня и бюджет Минска, что позволит увеличить ресурсную базу местных органов власти и направить дополнительные средства на решение актуальных задач.

Определены и периоды, которые учитываются как участие граждан в финансировании государственных расходов, когда гражданин не занимался никакими видами деятельности по уважительным причинам. Например, периоды получения государственных пенсий и пособий (за исключением пособий, носящих единовременный характер), временной нетрудоспособности (подтверждается листком нетрудоспособности или справкой о временной нетрудоспособности), зарегистрированной безработицы. Эти периоды суммируются, если они не совпадают по времени. В случае совпадения по времени периодов, учитывается только один из них.

В комментарии дается разъяснение порядка взимания сбора за 2015 год.

Так, размер сбора за налоговый период составляет 20 базовых величин исходя из размера базовой величины, установленной на 1 января 2015 года (Br18). При уплате налогов в размере менее 20 БВ подлежащая уплате сумма сбора уменьшается на сумму уплаченных налогов.

Причем подлежащая уплате сумма сбора могла быть уменьшена на 10% в случае самостоятельного представления плательщиком сбора в налоговый орган с 1 августа 2015 года по 31 мая 2016 года уведомления о неучастии в финансировании государственных расходов или участии в таком финансировании менее 183 календарных дней в 2015 году.

Тем гражданам, которые не уплатили сбор за налоговый период 2015 года самостоятельно, налоговым органом до 20 января 2017 года вручены извещения на уплату сбора не позднее 20 февраля 2017 года. Гражданин, получивший извещение, вправе в течение 30 календарных дней со дня получения извещения представить в налоговый орган документы и (или) пояснения, свидетельствующие об отсутствии у него обязанности по уплате сбора либо о неправильном исчислении сумм сбора в соответствии с нормами декрета № 3. Излишне уплаченные (взысканные) суммы сбора подлежат возврату или зачету в порядке, установленном налоговым законодательством.

Что касается декрета от 12 января 2017 года № 1, то он был разработан во исполнение поручений Президента, данных 29 апреля 2015 года при обращении с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию Республики Беларусь. Органами государственного управления проведен мониторинг обращений граждан, юридических лиц, их предложений, а также предложений депутатов Палаты представителей Национального собрания. На основании этого, а также в связи с принятием новых актов законодательства сформированы предложения по изменениям и дополнениям в декрет № 3.

Большинство норм декрета № 1 распространяют свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2015 года. Например, это нормы, которые вводят новые периоды участия граждан в финансировании госрасходов, а также нормы, касающиеся зачета (взаимозачета) налогов, уплаченных гражданами, учета стандартных, социальных и имущественных налоговых вычетов при уплате подоходного налога с физических лиц и др.

Периоды участия в финансировании государственных расходов дополнены новыми периодами, в течение которых гражданин проходил альтернативную службу (с 1 июля 2016 года); находился в списочном составе национальной или сборной команды Беларуси по видам спорта; к гражданину применялись предусмотренные законодательными актами меры по обеспечению безопасности, не позволявшие ему участвовать в финансировании госрасходов. Также исключены дополнительные условия, касающиеся уплаты налогов за осуществление предпринимательской деятельности (в целях соблюдения единого подхода по признанию участвующими в финансировании государственных расходов граждан, осуществляющих трудовую и иную деятельность); касающиеся срока уплаты сбора за осуществление деятельности в сфере агроэкотуризма (факт и период осуществления этой деятельности подтверждаются местным исполнительным и распорядительным органом, что и является достаточным условием).

В связи с принятием указа от 11 апреля 2016 года № 137 «О совершенствовании пенсионного обеспечения» внесены изменения редакционного характера в норму об освобождении от уплаты сбора на финансирование государственных расходов граждан, достигших общеустановленного пенсионного возраста и старше.

Нормы, которые распространяют свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2017 года, дополнены определенными условиями.

Так, в соответствии с новой редакцией закона «О занятости населения Республики Беларусь» дополнены требования к периоду, когда гражданин, зарегистрированный в качестве безработного, признается участвующим в финансировании государственных расходов. Безработные должны выполнять свои обязанности — формально не отказываться от предложенной работы, обращаться к нанимателям в установленный срок, участвовать в оплачиваемых общественных работах, качественно осваивать содержание образовательной программы обучающих курсов и др.

Период воспитания одним из родителей ребенка в возрасте до 7 лет дополнен условием, что в этот период ребенок в возрасте с 3 до 7 лет не получает дошкольное образование, предусмотренное Кодексом об образовании Республики Беларусь. Данное условие не коснулось родителей, воспитывающих ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, троих и более несовершеннолетних детей.

Следует особо отметить, что в декрете № 1 учтено предложение депутатов Палаты представителей — в декрет № 3 добавлена норма, которая распространяет действие на отношения с 1 января 2015 года. Речь идет о предоставлении местным Советам депутатов или по их поручению местным исполнительным и распорядительным органам права освобождать граждан от уплаты сбора в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации. Под такой ситуацией понимается объективное обстоятельство (или их совокупность), не зависящее от гражданина, которое он не может преодолеть за счет имеющихся возможностей. Только рассмотрение на местах каждого конкретного случая позволит учесть все множество возможных ситуаций, когда гражданина следует освободить от уплаты сбора без учета его имущественного положения, резюмировали в Минтруда и соцзащиты.