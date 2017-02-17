В горсовете Калининграда зарегистрирована шестая фракция

В составе фракции один человек: Сергей Шайнога — руководитель фракции.

Председатель горсовета Андрей Кропоткин, отвечая на вопросы ИА МедиаКалибр, отметил: «В совете один представитель партии “Патриоты России”, он и возглавит фракцию. Представители всех партий сегодня имеют свои фракции. И все участвуют в работе совета».

В городском Совете зарегистрированы шесть фракций: партия «Единая Россия»: в составе — 20 депутатов, руководитель А. Шумилин; партия «ЛДПР-либерально-демократическая партия России»: в составе — 3 депутата, руководитель Д. Виноградов; партия «Коммунистическая партия Российской Федерации»: в составе — 2 депутата, руководитель Т. Туманкина; партия «Российская объединенная демократическая партия «Яблоко»: в составе — 1 депутат, руководитель А. Яковлева; партия «Справедливая Россия»: в составе — 1 депутат, руководитель М. Бабкин; партия «Патриоты России»: в составе — 1 депутат, руководитель С. Шайнога.