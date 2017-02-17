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17:44 (мск), источник: Lenta.Ru

Захарова рассказала об отношении журналистов BuzzFeed к России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Facebook рассказала об опыте общения с журналистами американского издания BuzzFeed.

Источник: РИА "Новости"

Захарова спросила у сотрудников СМИ, по какой причине они не считают нужным отражать позицию МИД в материалах о России. «Мне был задан встречный примерно такой вопрос: “Мы что, должны следить за тем, что вы пишете?”» — говорится в публикации.

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По словам представителя ведомства, журналисты подчеркнули, что им «есть, чем заняться и без этого».

К посту также прикреплена ссылка на материал BuzzFeed о 17 русских матерных выражениях, которая сопровождается комментарием представителя МИД: «теперь понятно, чем конкретно». Также Захарова напомнила, что именно это издание прославилось публикацией «российского компромата на Трампа».

Материал BuzzFeed о матерных фразах на русском языке также раскритиковали российские пользователи. Русскоязычные читатели издания принялись указывать американским журналистам на ошибки и неточности в трактовках ругательств. В частности, многие пользователи заметили, что описания к некоторым выражениям составлены некорректно.

Комментарии
1
Марк К*****
О, надо глянуть, что за там 17 матёрых выражений))))
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