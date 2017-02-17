Липецкая и Воронежская области будут сотрудничать в сфере туризма
Липчане ожидают наплыв гостей из Европы и Китая, а также собираются развивать внутренние маршруты для двух регионов.
Липчане ожидают наплыв гостей из Европы и Китая, а также собираются развивать внутренние маршруты для двух регионов.
Управление культуры и туризма Липецкой области подписало с аэропортом «Воронеж» соглашение, направленное на укрепления двусторонних связей и развитие внутреннего и въездного туризма. Как сообщили ИА REGNUM в
В аэропорту «Воронеж» в рамках мероприятия также состоялась презентация туристического потенциала Липецкой области.
Соглашение дает возможность расширения внутренних туристических маршрутов для двух регионов. Региональные турмаршруты сейчас пользуются особым спросом. Кроме того, ожидается увеличение количества гостей из Европы и Китая. Межрегиональное соглашение будет стимулировать развитие сервиса и инфраструктуры туристических объектов.
«Развивая туризм, мы одновременно занимаемся возрождением и охраной памятников природы и архитектуры, учимся глубже понимать историю Липецкой области и биографии живших на ее территории выдающихся людей, повышаем качество жизни людей и уровень их
Реализацией конкретных проектов займется Центр событийного туризма Липецкой области.