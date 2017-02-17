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17:46 (мск), источник: Nbnews.com.ua

Порошенко выступит на Мюнхенской конференции сегодня вечером

В пятницу, 17 февраля, вечером президент Украины Петр Порошенко в рамках своего участия в 53-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности выступит на панельной дискуссии «Будущее Запада: крушение или возвращение?». Об этом говорится в повестке дня конференции.

Источник: Nbnews.com.ua

Дискуссия состоится с 18:30 до 20:00 по киевскому времени. Участие в ней примут также сенатор, представитель Республиканской партии США Джон Маккейн, президент Польши Анджей Дуда, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон и глава МИД Нидерландов Берт Кундерс.

Кроме того, экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк примет участие в конференции и выступит в рамках панельной дискуссии «Линии разлома в Евразии», которая состоится в субботу, 18 февраля, с 18:00 до 20:00 по Киеву.

Среди других выступающих сессии — президент Эстонии Керсти Кальюлайд, президент Азербайджана Ильхам Алиев, спикер Сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Грузии Гиорги Квирикашвили.

Программа 53-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности посвящена будущему трансатлантических отношений и НАТО после избрания Дональда Трампа, состоянию сотрудничества в рамках Евросоюза в области безопасности и обороны, кризису в Украине и отношениям с РФ, войне в Сирии и ситуации с безопасностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе на Корейском полуострове.

Участники также обсудят терроризм, информационные войны, серьезную угрозу в сфере глобального здравоохранения и климатические проблемы.

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