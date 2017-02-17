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18:03 (мск), источник: Ведомости

Замена пяти губернаторов готовилась с начала января

Подбор кандидатов в пять регионов, где в начале февраля произошли губернаторские отставки, шел с самого начала января, рассказали «Ведомостям» два собеседника в Кремле.

Источник: Пресс-служба Президента России

Изначально на каждую позицию были подобраны по 5−7 кандидатов. Затем с ними проводился целый ряд тестов на уровень профессиональных компетенций, личных качеств и потенциал, а также готовность возглавить тот или иной регион.

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Все кандидаты входили в кадровый резерв президента. «Эта практика была взята из бизнес-моделей подбора кадров. В том числе проводились компьютерное тестирование и по несколько собеседований, включая перекрестные», — говорит собеседник «Ведомостей».

В результате для каждого региона на выбор президенту Владимиру Путину были подготовлены по три кандидата. «Многие из них были ему уже знакомы по работе в аппарате правительства, когда он был председателем», — отмечает чиновник.

Решения о замене пятерых руководителей регионов из тех, у кого заканчивается срок принималось в Кремле после детального изучения ситуации на местах, говорит второй собеседник. Для этого в управлении внутренней политики были разработаны критерии эффективности губернаторов. Критерии учитывают динамические показатели экономической ситуации, электоральные рейтинги, наличие конфликтов внутри региональных элит и коррупционную составляющую. Все данные получали на основе изучения различных рейтингов, которые готовили по заказу администрации президента. Среди них: опросы ФСО, ВЦИОМ, георейтинг ФОМ. Также учитывали запрос региона на обновление, добавил собеседник.

Новые пакетные отставки губернаторов, по словам обоих собеседников, не планируются, однако в случае необходимости реагировать на возможные проблемы в каком-либо из регионов, исключать единичные отставки нельзя, добавил второй собеседник

Владимир Путин представит к государственным наградам отправленных недавно в отставку губернаторов пяти регионов (Пермского края Виктора Басаргина, Бурятии — Вячеслава Наговицына и Карелии — Александра Худилайнена, а также бывших губернаторов Новгородской и Рязанской областей Сергея Митина и Олега Ковалева), подтвердили сегодня в Кремле.

Комментарии
2
perplexed
Да что от них толку. В нашей стране важен только мэп москвы. Даже губера Петербурга только каждый третий знает. А этих забудут на второй день.
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Марк К*****
Да сколько можно уже мусолить эту тему?! Третий день уже пишут, меняют заголовки только.
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