Замена пяти губернаторов готовилась с начала января

Изначально на каждую позицию были подобраны по 5−7 кандидатов. Затем с ними проводился целый ряд тестов на уровень профессиональных компетенций, личных качеств и потенциал, а также готовность возглавить тот или иной регион.

Все кандидаты входили в кадровый резерв президента. «Эта практика была взята из бизнес-моделей подбора кадров. В том числе проводились компьютерное тестирование и по несколько собеседований, включая перекрестные», — говорит собеседник «Ведомостей».

В результате для каждого региона на выбор президенту Владимиру Путину были подготовлены по три кандидата. «Многие из них были ему уже знакомы по работе в аппарате правительства, когда он был председателем», — отмечает чиновник.

Решения о замене пятерых руководителей регионов из тех, у кого заканчивается срок принималось в Кремле после детального изучения ситуации на местах, говорит второй собеседник. Для этого в управлении внутренней политики были разработаны критерии эффективности губернаторов. Критерии учитывают динамические показатели экономической ситуации, электоральные рейтинги, наличие конфликтов внутри региональных элит и коррупционную составляющую. Все данные получали на основе изучения различных рейтингов, которые готовили по заказу администрации президента. Среди них: опросы ФСО, ВЦИОМ, георейтинг ФОМ. Также учитывали запрос региона на обновление, добавил собеседник.