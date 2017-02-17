Сагинтаев взял на личный контроль ход расследования трагедии в Жамбылской области

Премьер-Министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев 17 февраля заслушал отчеты министров обороны и внутренних дел по факту трагедии в Жамбылской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на официальный сайт премьера Primeminister.kz.

Министр обороны РК Сакен Жасузаков доложил о принимаемых мерах по проведению поисково-спасательных работ на месте происшествия. Уполномоченным органом начато досудебное расследование.