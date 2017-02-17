Сагинтаев взял на личный контроль ход расследования трагедии в Жамбылской области

Премьер-Министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев 17 февраля заслушал отчеты министров обороны и внутренних дел по факту трагедии в Жамбылской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на официальный сайт премьера Primeminister.kz.
Министр обороны РК Сакен Жасузаков доложил о принимаемых мерах по проведению поисково-спасательных работ на месте происшествия. Уполномоченным органом начато досудебное расследование.
Отмечается, что в воинской части работают сотрудники Таразского гарнизона. Премьер-Министр поручил создать Правительственную комиссию для расследования трагедии. Министру обороны Сакену Жасузакову поручено вылететь на место происшествия. Ход расследования взят на личный контроль Сагинтаева.