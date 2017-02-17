Российские бомбардировщики нанесли удар по ИГ в Ракке

Самолеты вылетели с российской территории и, пролетев над Ираном и Ираком, поразили крылатыми ракетами Х-101 пункт управления одного из отрядов ИГ.

Военное ведомство уточняет, что, согласно данным объективного контроля, все назначенные цели, включая лагеря и центры подготовки боевиков, были поражены. Прикрытием ракетоносцев занимались истребители Су-30см и Су-35с, базирующиеся на расположенном в Сирии аэродроме Хмеймим.