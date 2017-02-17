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18:25 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Российские бомбардировщики нанесли удар по ИГ в Ракке

Российские стратегические ракетоносцы Ту-95мс нанесли удар по объектам боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ) в районе Ракки, сообщает Министерство обороны России.

Источник: РИА "Новости"

Самолеты вылетели с российской территории и, пролетев над Ираном и Ираком, поразили крылатыми ракетами Х-101 пункт управления одного из отрядов ИГ.

Военное ведомство уточняет, что, согласно данным объективного контроля, все назначенные цели, включая лагеря и центры подготовки боевиков, были поражены. Прикрытием ракетоносцев занимались истребители Су-30см и Су-35с, базирующиеся на расположенном в Сирии аэродроме Хмеймим.

Комментарии
30
andros90
чистите нечисть, и АБ зачистить бы ракетой в башню
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Ваня Пупкин
Твоё п а с к у д с т в о,тоже не представляет интереса.
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Ваня Пупкин
Узнай,не тупи.
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