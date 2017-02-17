Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!»
Майор ВСУ рассказал почему перешел на сторону ополченцев в ДНР
Турецкий министр сделал заявление об "аннексии Крыма Россией"
Беременная Ирина Шейк устроила пикник на пляже
Собчак против Брежневой: последний шанс
Трамп: мы не знаем, кто контролирует войска на востоке Украины Президент США заявил, что спецслужбы не до конца понимают, что происходит на Донбассе
Беременная Ирина Шейк устроила пикник на пляже
Опубликованы ранее неизвестные фото беременной Мэрилин Монро
В Москве медсестры подрались с украинскими сиделками из-за Гиви
Известная российская актриса на пороге нищеты
Донбасс массово идет в ополчение: СМИ о результатах блокады
СМИ: корабль РФ с ракетами подошел к берегам США
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
"Очень неприятно": Газманов о ситуации с концертом в Твери
Экс-невестка Васильевой обвиняет звёздную свекровь
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
10Ежегодный Венецианский карнавал
1159-я церемония вручения премии «Грэмми»
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
18:47 (мск), источник: 112.ua

Суд отпустил мэра Вышгорода Момота под личное обязательство

Прокуратура просила суд применить к Момота меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Источник: 112.ua

Печерский районный суд города Киев частично удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал меру пресечения в отношении мэра города Вышгород Алексея Момота в виде личного обязательства. Такое решение в пятницу огласил следственный судья Олег Белоцерковец, сообщает Укринформ.

«Следственный судья постановил ходатайство прокуратуры удовлетворить частично: в избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста подозреваемому Алексею Момоту отказать. Применить к Момоту меру пресечения в виде личного обязательства», — сказал он, зачитав резолютивную часть постановления.

При этом судья обязал Момота прибывать к следователю, уведомлять следователя или суд об изменении своего места проживания или места работы, воздерживаться от общения с лицами, которые принимали участие в качестве понятых во время проведения следственных действий, а также свидетелями, не отлучаться из города Вышгород без разрешения следователя, прокурора или суда.

«Срок выполнения обязанностей, возложенных на подозреваемого, определить в пределах срока досудебного расследования — до 14 апреля 2017 года включительно», — добавил судья.

Прокуратура просила суд применить к Момоту меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

По словам адвокатов, 15 февраля прокуратура выдвинула новое подозрение Момоту по ч. 2 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом в значительном размере) Уголовного кодекса Украины.

Сторона защиты заявила в суде, что это новое подозрение «не отличается никоим образом от предыдущего», о котором прокуратура сообщила Момоту в апреле 2016 года, «разве что изменена фамилия лица, ее подписавшего».

Напомним, 14 апреля 2016 года работниками прокуратуры Киевской области совместно с сотрудниками Главного управления СБУ в городе Киеве и Киевской области задержан мэр Вышгорода Алексей Момот, который вместе с четырьмя сообщниками требовал от представителя строительной фирмы неправомерную выгоду в сумме 300 тыс. долл., а также помещение площадью 4 тыс. кв. м в новостройке.

Сам Момот считает дело против него политическим заказом и утверждает, что его задержали не во время получения взятки, а на приеме граждан в горсовете Вышгорода. Также мэр заявил, что опубликованные правоохранителями фото денежных купюр, якобы полученных им в качестве взятки, были сделаны не в его рабочем кабинете, а в Киеве.

В случае если следствие докажет вину Момота, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 12 лет.

Суд арестовал мэра Вышгорода на два месяца с возможностью внесения 5 млн грн залога. После внесения залога Момот вышел из Лукьяновского СИЗО.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Минске прошел "Марш рассерженных белорусов" против декрета о дармоедстве
Российские бомбардировщики нанесли удар по ИГ в Ракке
Шувалов предрек массовое снижение ставок по ипотеке
СК РФ возбудил новое дело по факту обстрелов Донецкой области
СМИ: Замена пяти губернаторов готовилась с начала января
Немецкая биатлонистка побила рекорд на чемпионате мира
Мария Захарова раскритиковала журналистов BuzzFeed
Раскрыт секрет исчезновения ацтекской цивилизации
Спорт
Немецкие биатлонистки победили в эстафете на ЧМ Сборная России в составе Ольги Подчуфаровой, Светланы Слепцовой, Ирины Старых и Татьяны Акимовой финишировала десятой
Авто
В Москве протестировали летающий «велосипед» (видео) Российские разработчики представили новую модель пилотируемого дрона Scorpion 3
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!» Исполнитель роли Глеба Романенко в популярном сериале «Интерны» раскрыл секреты своего участия в шоу о поисках спутницы жизни
Недвижимость
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
В Петербурге проверят работоспособность всех лифтов
Пенсионеров предложили освободить от взносов за капремонт
УК поймали на махинациях со счетами за жилье
Леди
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото) А вам слабо пройти пешком 200 километров, переехать в другую страну, стать художницей или преподавателем йоги?
Дети
Киану Ривз объяснил, почему никогда не станет отцом Известный актер сделал откровенное признание.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь