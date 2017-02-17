Суд отпустил мэра Вышгорода Момота под личное обязательство

Печерский районный суд города Киев частично удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал меру пресечения в отношении мэра города Вышгород Алексея Момота в виде личного обязательства. Такое решение в пятницу огласил следственный судья Олег Белоцерковец, сообщает Укринформ.

«Следственный судья постановил ходатайство прокуратуры удовлетворить частично: в избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста подозреваемому Алексею Момоту отказать. Применить к Момоту меру пресечения в виде личного обязательства», — сказал он, зачитав резолютивную часть постановления.

При этом судья обязал Момота прибывать к следователю, уведомлять следователя или суд об изменении своего места проживания или места работы, воздерживаться от общения с лицами, которые принимали участие в качестве понятых во время проведения следственных действий, а также свидетелями, не отлучаться из города Вышгород без разрешения следователя, прокурора или суда.

«Срок выполнения обязанностей, возложенных на подозреваемого, определить в пределах срока досудебного расследования — до 14 апреля 2017 года включительно», — добавил судья.

Прокуратура просила суд применить к Момоту меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

По словам адвокатов, 15 февраля прокуратура выдвинула новое подозрение Момоту по ч. 2 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом в значительном размере) Уголовного кодекса Украины.

Сторона защиты заявила в суде, что это новое подозрение «не отличается никоим образом от предыдущего», о котором прокуратура сообщила Момоту в апреле 2016 года, «разве что изменена фамилия лица, ее подписавшего».

Напомним, 14 апреля 2016 года работниками прокуратуры Киевской области совместно с сотрудниками Главного управления СБУ в городе Киеве и Киевской области задержан мэр Вышгорода Алексей Момот, который вместе с четырьмя сообщниками требовал от представителя строительной фирмы неправомерную выгоду в сумме 300 тыс. долл., а также помещение площадью 4 тыс. кв. м в новостройке.

Сам Момот считает дело против него политическим заказом и утверждает, что его задержали не во время получения взятки, а на приеме граждан в горсовете Вышгорода. Также мэр заявил, что опубликованные правоохранителями фото денежных купюр, якобы полученных им в качестве взятки, были сделаны не в его рабочем кабинете, а в Киеве.

В случае если следствие докажет вину Момота, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 12 лет.

Суд арестовал мэра Вышгорода на два месяца с возможностью внесения 5 млн грн залога. После внесения залога Момот вышел из Лукьяновского СИЗО.