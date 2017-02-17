Эксперт: В Молдове всё идёт к досрочным выборам

За этот период улучшить жизнь людей она не сможет, и даже наоборот, скорее всего, ухудшит её.

Об этом в ходе программы «Главное» на телеканале TVC21 заявил журналист, политический комментатор, глава представительства ТАСС в РМ Валерий Демидецкий.