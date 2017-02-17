Эксперт: В Молдове всё идёт к досрочным выборам

За этот период улучшить жизнь людей она не сможет, и даже наоборот, скорее всего, ухудшит её.
Об этом в ходе программы «Главное» на телеканале TVC21 заявил журналист, политический комментатор, глава представительства ТАСС в РМ Валерий Демидецкий.
«Я думаю, что досрочные выборы всё-таки будут. Есть объективные обстоятельства, и первое — это экономика. Чудес в экономике не бывает. Я говорил со многими независимыми экономистами, которые говорят, что за год-два ничего изменить нельзя. Страна в катастрофической ситуации. Сегодня есть много людей, которые раньше спокойно покупали еду, одежду, учили детей, хоть и не могли себе позволить квартиру и шикарную машину, и для которых теперь проблема оплатить прожиточный минимум… Это говорит о скатывании страны в бедность… Никогда ещё не было такого мощного антирейтинга у власти, мы это великолепно знаем, мы все смотрим соцопросы. Власти нет никакого смысла тянуть ещё год, для того чтобы сделать ситуацию ещё хуже», — подчеркнул Валерий Демидецкий.