Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!»
Майор ВСУ рассказал почему перешел на сторону ополченцев в ДНР
Стало известно, что россияне сделают с бесплатными участками
Видео загадочного НЛО набирает популярность в Сети
Собчак против Брежневой: последний шанс
Трамп: мы не знаем, кто контролирует войска на востоке Украины Президент США заявил, что спецслужбы не до конца понимают, что происходит на Донбассе
Киану Ривз объяснил, почему никогда не станет отцом
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми
В Брюсселе открылся подводный ресторан
Чем занять пустую стену? Идеи пора освежить
Донбасс массово идет в ополчение: СМИ о результатах блокады
СМИ: корабль РФ с ракетами подошел к берегам США
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
«Вопиющий факт»: депутат Киева об идее Кличко для «Евровидения»
«Разочарование»: боец ВСУ о настроениях украинцев
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
14События недели в фотографиях
10«День без иммигрантов»
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
20:02 (мск), источник: Sputnik.by

Шуневич пообещал уволить часть белорусских милиционеров

По словам главы силового ведомства, в органах останутся сотрудники, которые умеют и хотят работать в МВД.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 17 фев — Sputnik. Количество сотрудников органов внутренних дел в Беларуси будет оптимизировано, заявил в пятницу глава МВД республики Игорь Шуневич, передают «Минск-Новости».

Вопрос о количестве милиции в Беларуси был поднят 24 января на совещании у президента Александра Лукашенко. Тогда глава государства поручил рассмотреть варианты оптимизации штата подразделений МВД.

Читайте также
Президент поручил «оптимизировать» число белорусских силовиков

«Мы уже на протяжении трех-четырех лет занимаемся оптимизацией, при этом повышая эффективность работы. Конкретные подразделения, которые будут сокращаться или ликвидироваться, — вопрос ближайшего будущего», — сказал Шуневич во время церемонии сдачи в эксплуатацию дома для милиционеров в деревне Боровая.

Он также отметил, что в любом случае изменения коснутся всех правоохранителей.

«Мы не делаем исключения ни для каких служб. Где нужно оптимизировать, будем оптимизировать», — заявил глава МВД.

При этом Шуневич уточнил, что в органах останутся сотрудники, которые умеют и хотят работать в МВД.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
'Марш рассерженных белорусов' прошел в Минске
Российские бомбардировщики нанесли удар по ИГ в Ракке
Шувалов предрек массовое снижение ставок по ипотеке
В Минске прошел «Марш рассерженных белорусов»
Борис Джонсон призвал дать Трампу шанс
Немецкая биатлонистка побила рекорд на чемпионате мира
Мария Захарова раскритиковала журналистов BuzzFeed
Раскрыт секрет исчезновения ацтекской цивилизации
Спорт
Немецкие биатлонистки победили в эстафете на ЧМ Сборная России в составе Ольги Подчуфаровой, Светланы Слепцовой, Ирины Старых и Татьяны Акимовой финишировала десятой
Авто
В Москве протестировали летающий «велосипед» (видео) Российские разработчики представили новую модель пилотируемого дрона Scorpion 3
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!» Исполнитель роли Глеба Романенко в популярном сериале «Интерны» раскрыл секреты своего участия в шоу о поисках спутницы жизни
Недвижимость
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
В Брюсселе открылся подводный ресторан
Дешевое жилье в Петербурге сдают от 1000 рублей за ночь
Названы районы Петербурга с популярными новостройками
Леди
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото) А вам слабо пройти пешком 200 километров, переехать в другую страну, стать художницей или преподавателем йоги?
Дети
Киану Ривз объяснил, почему никогда не станет отцом Известный актер сделал откровенное признание.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь