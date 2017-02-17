Шуневич пообещал уволить часть белорусских милиционеров
По словам главы силового ведомства, в органах останутся сотрудники, которые умеют и хотят работать в МВД.
По словам главы силового ведомства, в органах останутся сотрудники, которые умеют и хотят работать в МВД.
МИНСК, 17 фев — Sputnik. Количество сотрудников органов внутренних дел в Беларуси будет оптимизировано, заявил в пятницу глава МВД республики Игорь Шуневич, передают «Минск-Новости».
Вопрос о количестве милиции в Беларуси был поднят 24 января на совещании у президента Александра Лукашенко. Тогда глава государства поручил рассмотреть варианты оптимизации штата подразделений МВД.
«Мы уже на протяжении
Он также отметил, что в любом случае изменения коснутся всех правоохранителей.
«Мы не делаем исключения ни для каких служб. Где нужно оптимизировать, будем оптимизировать», — заявил глава МВД.
При этом Шуневич уточнил, что в органах останутся сотрудники, которые умеют и хотят работать в МВД.