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20:36 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Семенченко раскрыл детали конфликта участников блокады с полицией

Нардеп Семен Семенченко сообщил, что мужчина, которого полиция пыталась задержать за якобы незаконное оружие, проходил службу в батальоне «Донбасс».

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. В Бахмуте полиция пыталась незаконно задержать человека с официально зарегистрированным оружием, заявил народный депутат от фракции «Самопомич» Семен Семенченко.

«Днем поступило сообщение, что планируется штурм Бахмутовского редута в Запорожье. Местные жители и боевые побратимы ветеранов из других редутов поехали к ним на помощь», — заявил Семенченко «Украинской правде», добавив, что прибыл сам на место и снимал события на видео.

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Нардеп заявил, что полиция задержала автобус с ветеранами, который шел из Лисичанска в Бахмут на подмогу участникам блокады. По его словам, полиция в последние 20 дней ежедневно проверяла указанных лиц на всех блокпостах.

«Их данные были переписаны, они внесены в базу, неоднократно проверены, их лица показывались по телевидению. Проверили документы на оружие у людей, которые находились в автобусе. Там действительно был один карабин СКС, зарегистрированный на конкретного человека», — сказал нардеп.

Фамилию человека, на которого зарегистрировано оружие, Семенченко не назвал, отметив, что он «гражданин Украины, лицо проходящее службу в батальоне “Донбасс”, награжденное медалями».

Полиция проверила документы на оружие, но потом «пыталась под видом расследования куда-то увезти», резюмировал Семенченко.

Напомним, в полиции сообщали, что на блокпосту в Бахмуте Донецкой области один из депутатов Верховной Рады помешал проведению осмотра группы лиц, которые везли с собой оружие.

Ранее участники блокады заявили, что их позиции в Бахмуте окружили спецподразделения полиции, готовится штурм. Полиция в Донецкой области отрицает, что готовит штурм позиций участников акции, организовавших железнодорожную блокаду в районе Бахмута.

Комментарии
1
oleg ivanov
Ну да, не сегодня - завтра местных жителей оставят без света и тепла, а они пошли защищать, да кому ты рассказываешь, во то что их могли заставить - в этом больше вериться, если они там вообще были
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