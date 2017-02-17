Семенченко раскрыл детали конфликта участников блокады с полицией

«Днем поступило сообщение, что планируется штурм Бахмутовского редута в Запорожье. Местные жители и боевые побратимы ветеранов из других редутов поехали к ним на помощь», — заявил Семенченко «Украинской правде», добавив, что прибыл сам на место и снимал события на видео.

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. В Бахмуте полиция пыталась незаконно задержать человека с официально зарегистрированным оружием, заявил народный депутат от фракции «Самопомич» Семен Семенченко.

Полиция взяла под контроль все дороги рядом с Бахмутом

Нардеп заявил, что полиция задержала автобус с ветеранами, который шел из Лисичанска в Бахмут на подмогу участникам блокады. По его словам, полиция в последние 20 дней ежедневно проверяла указанных лиц на всех блокпостах.

«Их данные были переписаны, они внесены в базу, неоднократно проверены, их лица показывались по телевидению. Проверили документы на оружие у людей, которые находились в автобусе. Там действительно был один карабин СКС, зарегистрированный на конкретного человека», — сказал нардеп.

Фамилию человека, на которого зарегистрировано оружие, Семенченко не назвал, отметив, что он «гражданин Украины, лицо проходящее службу в батальоне “Донбасс”, награжденное медалями».

Полиция проверила документы на оружие, но потом «пыталась под видом расследования куда-то увезти», резюмировал Семенченко.

Напомним, в полиции сообщали, что на блокпосту в Бахмуте Донецкой области один из депутатов Верховной Рады помешал проведению осмотра группы лиц, которые везли с собой оружие.

Ранее участники блокады заявили, что их позиции в Бахмуте окружили спецподразделения полиции, готовится штурм. Полиция в Донецкой области отрицает, что готовит штурм позиций участников акции, организовавших железнодорожную блокаду в районе Бахмута.