Протестующие в Минске сожгли письма на уплату сбора с тунеядцев

Ранее участники акции, собравшиеся на Октябрьской площади в центре Минска, приняли резолюцию, в которой содержались, в частности, требование отменить декрет «о тунеядцах», а также призыв к властям начать переговоры. Если до 17 марта не будут предприняты шаги по выполнению изложенных в резолюции требований, участники акции, согласно документу, оставляют за собой право на дальнейшие «коллективные действия».
Протестующие прошли с плакатами против так называемого декрета «о тунеядцах» и транспарантом «Баста!» к зданию министерства по налогам и сборам, расположенному недалеко от площади Независимости и Дома правительства. В пиковые моменты количество участников марша доходило, по разным оценкам, до 2−2,5 тысячи человек. У здания министерства один из организаторов акции оппозиционный политик Николай Статкевич призвал собравшихся «порвать и кинуть на ветер “письма счастья” из налоговой», если они захватили извещения на уплату сбора с собой. В итоге в принесенной организаторами урне было сожжено около десятка листов.
Статкевич выразил удовлетворение количеством участников акции, призвал «сегодня больше ничего не делать», а собраться снова в конце марта. «Мы показали свою решительность, волю, стремление быть свободными людьми и хозяевами в стране. Если они (власти — ред.) это не поняли, мы покажем это действиями», — заявил он, объявив акцию завершенной.
Собравшиеся несколько раз проскандировали «Живет Беларусь» и зааплодировали. За акцией наблюдали сотрудники милиции, в том числе в штатском, не препятствуя проведению. Она прошла без инцидентов и задержаний.
В апреле 2015 года президент Белоруссии подписал так называемый декрет «о тунеядцах», в соответствии с которым неработающие и не платящие налогов более полугода трудоспособные жители республики должны ежегодно уплачивать сбор в размере 20 базовых величин (более 200 долларов).
Неуплата или неполная уплата сбора влекут за собой штраф или административный арест с обязательным привлечением к общественным работам. Срок уплаты данного налога истекает 20 февраля. По данным министерства по налогам и сборам, пока лишь около 10% белорусов, которым прислали извещения об уплате «налога на тунеядство», заплатили этот сбор. Всего извещения об уплате налога получили более 470 тысяч граждан Белоруссии.