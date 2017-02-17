Протестующие в Минске сожгли письма на уплату сбора с тунеядцев

Ранее участники акции, собравшиеся на Октябрьской площади в центре Минска, приняли резолюцию, в которой содержались, в частности, требование отменить декрет «о тунеядцах», а также призыв к властям начать переговоры. Если до 17 марта не будут предприняты шаги по выполнению изложенных в резолюции требований, участники акции, согласно документу, оставляют за собой право на дальнейшие «коллективные действия».

Протестующие прошли с плакатами против так называемого декрета «о тунеядцах» и транспарантом «Баста!» к зданию министерства по налогам и сборам, расположенному недалеко от площади Независимости и Дома правительства. В пиковые моменты количество участников марша доходило, по разным оценкам, до 2−2,5 тысячи человек. У здания министерства один из организаторов акции оппозиционный политик Николай Статкевич призвал собравшихся «порвать и кинуть на ветер “письма счастья” из налоговой», если они захватили извещения на уплату сбора с собой. В итоге в принесенной организаторами урне было сожжено около десятка листов.

Статкевич выразил удовлетворение количеством участников акции, призвал «сегодня больше ничего не делать», а собраться снова в конце марта. «Мы показали свою решительность, волю, стремление быть свободными людьми и хозяевами в стране. Если они (власти — ред.) это не поняли, мы покажем это действиями», — заявил он, объявив акцию завершенной.

Собравшиеся несколько раз проскандировали «Живет Беларусь» и зааплодировали. За акцией наблюдали сотрудники милиции, в том числе в штатском, не препятствуя проведению. Она прошла без инцидентов и задержаний.