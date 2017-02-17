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20:41 (мск), источник: РИА Новости

Протестующие в Минске сожгли письма на уплату сбора с тунеядцев

МИНСК, 17 фев — РИА Новости. Участники несанкционированного городскими властями «Марша рассерженных белорусов», организованного представителями оппозиции, сожгли у здания министерства по налогам и сборам Белоруссии извещения на уплату налога «с тунеядцев», передает корреспондент РИА Новости.

Источник: Reuters

Ранее участники акции, собравшиеся на Октябрьской площади в центре Минска, приняли резолюцию, в которой содержались, в частности, требование отменить декрет «о тунеядцах», а также призыв к властям начать переговоры. Если до 17 марта не будут предприняты шаги по выполнению изложенных в резолюции требований, участники акции, согласно документу, оставляют за собой право на дальнейшие «коллективные действия».

Источник: Reuters

Протестующие прошли с плакатами против так называемого декрета «о тунеядцах» и транспарантом «Баста!» к зданию министерства по налогам и сборам, расположенному недалеко от площади Независимости и Дома правительства. В пиковые моменты количество участников марша доходило, по разным оценкам, до 2−2,5 тысячи человек. У здания министерства один из организаторов акции оппозиционный политик Николай Статкевич призвал собравшихся «порвать и кинуть на ветер “письма счастья” из налоговой», если они захватили извещения на уплату сбора с собой. В итоге в принесенной организаторами урне было сожжено около десятка листов.

Статкевич выразил удовлетворение количеством участников акции, призвал «сегодня больше ничего не делать», а собраться снова в конце марта. «Мы показали свою решительность, волю, стремление быть свободными людьми и хозяевами в стране. Если они (власти — ред.) это не поняли, мы покажем это действиями», — заявил он, объявив акцию завершенной.

Собравшиеся несколько раз проскандировали «Живет Беларусь» и зааплодировали. За акцией наблюдали сотрудники милиции, в том числе в штатском, не препятствуя проведению. Она прошла без инцидентов и задержаний.

В апреле 2015 года президент Белоруссии подписал так называемый декрет «о тунеядцах», в соответствии с которым неработающие и не платящие налогов более полугода трудоспособные жители республики должны ежегодно уплачивать сбор в размере 20 базовых величин (более 200 долларов).

Неуплата или неполная уплата сбора влекут за собой штраф или административный арест с обязательным привлечением к общественным работам. Срок уплаты данного налога истекает 20 февраля. По данным министерства по налогам и сборам, пока лишь около 10% белорусов, которым прислали извещения об уплате «налога на тунеядство», заплатили этот сбор. Всего извещения об уплате налога получили более 470 тысяч граждан Белоруссии.

Комментарии
18
Игорь Баранов
Это уже издевательство над людьми, обеспечьте сначала всех работой, потом выясняйте кто тунеядец.
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Александр Романский
Ты переоцениваешь мои скромные способности. Просто сегодня свободный относительно день. Периодически подхожу, но уже надоело. Как подписка кончится - продлевать не буду.
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Ирина Орлова
ДАМЫ ждут вас, смотрите сайт на картинке
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