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21:07 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

СНБО поручил разработать закон о блокировке сайтов по решению суда

Правительство должно разработать и внести в трехмесячный срок на рассмотрение Верховной Рады законопроект о разрешении блокировки сайтов по решению суда.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил правительству разработать законопроект, который позволит блокировать сайты по решению суда. Об этом сказано в решении СНБО, обнародованном на сайте президента.

Согласно тексту решения, которое было обнародовано только в пятницу, правительство должно разработать и внести в трехмесячный срок на рассмотрение Верховной Рады законопроект о разрешении блокировки сайтов по решению суда.

«В трехмесячный срок внести в установленном порядке на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроекты относительно имплементации положений конвенции о киберпреступности, в частности, введения блокировки (ограничения) по решению суда операторами и провайдерами телекоммуникаций определенного (идентифицированного) информационного ресурса (информационного сервиса)», — говорится в решении.

Кроме того, правительству поручено в трехмесячный срок совместно со Службой безопасности Украины подготовить законопроект об ограничении использования на объектах критической инфраструктуры программного обеспечения и телекоммуникационного оборудования, произведенных на российских предприятиях. Также Кабмину поручили обеспечить создание единого основного и резервного защищенных дата-центров хранения информации и ведомостей государственных электронных информационных ресурсов.

Президент Украины Петр Порошенко своим указом от 13 февраля ввел в действие решение СНБО об угрозах кибербезопасности и неотложных мерах по их нейтрализации.

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