Борис Джонсон призвал дать Трампу шанс

«Дайте Трампу шанс. Да, это новый стиль управления. Но не надо недооценивать новые подходы к достижению результатов», — сказал он, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Сразу после вступления в должность президент США Дональд Трамп отдал распоряжение начать строительство стены на границе с Мексикой. Позднее он подписал указ об иммиграции, ужесточающий правила въезда в страну и временно ограничивающий въезд ряду иностранцев.

Позднее действие указа было приостановлено в судебном порядке, но многие в США и других странах, в том числе известные политики, выступили против действий президента.

Согласно проведенному в конце января опросу Public Policy Polling, около 40% американских избирателей высказались за импичмент нового президента США Дональда Трампа, против 48%.