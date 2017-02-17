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21:22 (мск), источник: РИА Новости

Борис Джонсон призвал дать Трампу шанс

МЮНХЕН, 17 фев — РИА Новости, Тимур Хурсандов. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон считает, что нельзя недооценивать подходы нового президента США Дональда Трампа к решению различных проблем.

Источник: Reuters

«Дайте Трампу шанс. Да, это новый стиль управления. Но не надо недооценивать новые подходы к достижению результатов», — сказал он, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

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Сразу после вступления в должность президент США Дональд Трамп отдал распоряжение начать строительство стены на границе с Мексикой. Позднее он подписал указ об иммиграции, ужесточающий правила въезда в страну и временно ограничивающий въезд ряду иностранцев.

Позднее действие указа было приостановлено в судебном порядке, но многие в США и других странах, в том числе известные политики, выступили против действий президента.

Согласно проведенному в конце января опросу Public Policy Polling, около 40% американских избирателей высказались за импичмент нового президента США Дональда Трампа, против 48%.

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