Премьер-министр Сербии решил баллотироваться в президенты
Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU —
Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU —
Вучич заявил, что его соратники по партии хотели видеть его кандидатуру в числе претендентов на пост президента Сербии, и он решил баллотироваться, поскольку «стране нужна стабильность, рабочие места, инвестиции, больницы». Премьер также выразил благодарность своим сторонникам, которые поддержали его решение аплодисментами.
«Я благодарен вам за вашу поддержку и гожусь вами, поскольку мы в течение последних
В настоящее время пост президента Сербии с мая 2012 года занимает Томислав Николич. Следующие выборы главы государства состоятся в 2017 году. Согласно конституции страны, президент избирается на пять лет и может быть переизбран на второй срок. Ранее сообщалось, что Николич может стать послом в России, если не будет переизбран на второй срок.