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22:06 (мск), источник: Интерфакс

Премьер-министр Сербии решил баллотироваться в президенты

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU — Премьер-министр Сербии Александр Вучич принял решение участвовать в президентской гонке, сообщает в пятницу местная газета «Блиц».

Вучич заявил, что его соратники по партии хотели видеть его кандидатуру в числе претендентов на пост президента Сербии, и он решил баллотироваться, поскольку «стране нужна стабильность, рабочие места, инвестиции, больницы». Премьер также выразил благодарность своим сторонникам, которые поддержали его решение аплодисментами.

«Я благодарен вам за вашу поддержку и гожусь вами, поскольку мы в течение последних четырех-пяти лет управляли страной, находившейся на грани банкротства», — заявил он на заседании главного комитета Сербской прогрессивной партии.

В настоящее время пост президента Сербии с мая 2012 года занимает Томислав Николич. Следующие выборы главы государства состоятся в 2017 году. Согласно конституции страны, президент избирается на пять лет и может быть переизбран на второй срок. Ранее сообщалось, что Николич может стать послом в России, если не будет переизбран на второй срок.

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