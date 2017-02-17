Кличко поручил перевести ТЭЦ на экономный режим
«Угрозы для города Киева нет. Ситуация под контролем», — подчеркнул Кличко.
«Угрозы для города Киева нет. Ситуация под контролем», — подчеркнул Кличко.
Мэр столицы Виталий Кличко поручил перевести ТЭЦ на экономный режим работы
По его словам, запас угля на ТЭЦ ООО «Еврореконструкция» на сегодняшний день составляет 25 тыс. тонн. «В нормальном режиме работы, не экономя, этого хватит почти на месяц», — сказал Кличко.
В то же время мэр Киева
«В таком режиме тех запасов угля, которые есть, хватит на 50 дней. Киевлянам не нужно волноваться. Угрозы для города Киева нет. Ситуация под контролем. Не нужно паниковать и распространять слухи», — уверил Кличко.
Напомним, в Украине введен в действие чрезвычайный режим в энергетике.