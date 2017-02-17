Мэр столицы Виталий Кличко поручил перевести ТЭЦ на экономный режим работы из-за сложной ситуации в энергетике. Об этом он заявил в эфире телеканала «Киев», сообщает пресс-служба городского головы.

По его словам, запас угля на ТЭЦ ООО «Еврореконструкция» на сегодняшний день составляет 25 тыс. тонн. «В нормальном режиме работы, не экономя, этого хватит почти на месяц», — сказал Кличко.

В то же время мэр Киева из-за сложной ситуации в энергетике страны поручил перевести ТЭЦ на экономный режим работы. В частности задействованы паровые котлы, которые работают на угле, и водогрейные котлы, работающие на природном газе.

«В таком режиме тех запасов угля, которые есть, хватит на 50 дней. Киевлянам не нужно волноваться. Угрозы для города Киева нет. Ситуация под контролем. Не нужно паниковать и распространять слухи», — уверил Кличко.

Напомним, в Украине введен в действие чрезвычайный режим в энергетике.