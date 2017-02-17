Джонсон: Британия полностью поддерживает Украину

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в очередной раз заверил в полной поддержке Украины и прав украинцев. Об этом он сказал, открывая выступление во время панельной дискуссии в рамках Мюнхенской безопасностной конференции.

«Это бесспорно, но я считаю, что это в любом случае должно быть сказано, что Великобритания на 100% поддерживаем вас в вопросе признания прав украинцев и независимости суверенной Украины», — сказал он.

Джонсон также отметил, что глубоко потрясен трагедией в Авдеевке и других местах.