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17 февраля, источник: Telegraf.com.ua

Джонсон: Британия полностью поддерживает Украину

Министр иностранных дел заявил, что Британия на 100% поддерживает Украину.

Источник: Telegraf.com.ua

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в очередной раз заверил в полной поддержке Украины и прав украинцев. Об этом он сказал, открывая выступление во время панельной дискуссии в рамках Мюнхенской безопасностной конференции.

«Это бесспорно, но я считаю, что это в любом случае должно быть сказано, что Великобритания на 100% поддерживаем вас в вопросе признания прав украинцев и независимости суверенной Украины», — сказал он.

Джонсон также отметил, что глубоко потрясен трагедией в Авдеевке и других местах.

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