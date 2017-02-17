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17 февраля, источник: "РИА Новости" Украина

Хуг встретился с Плотницким и Захарченко

По словам замглавы СММ ОБСЕ в Украине, лидеры самопровозглашенных ДНР и ЛНР согласились, что «гражданское население — прежде всего, поэтому время прислушаться к этому и прекратить боевые действия и отвести вооружение».

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг провел встречу с лидерами самопровозглашенных ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким, сообщает пресс-служба СММ ОБСЕ в Украине в Twitter.

По словам Хуга, Захарченко и Плотницкий согласились, что «гражданское население — прежде всего, поэтому время прислушаться к этому и прекратить боевые действия и отвести вооружение».

В СММ заявили, что лидеры ЛДНР «подчеркнули необходимость проведения минских соглашений».

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«СММ здесь для того, чтобы помочь… СММ всегда готова содействовать диалогу со всеми, кто готов к обсуждению и решению этого конфликта мирным путем», — сообщили в ОБСЕ.

В Миссии также отметили, что будут продолжать наблюдать и объективно отчитываться о ситуации на линии соприкосновения (ЛС), однако требуют беспрепятственного доступа с обеих сторон.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

В феврале исполнился год со дня проведения встречи «нормандской четверки» в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей («Минск-2»). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе очередного заседания Трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года стороны конфликта в Донбассе достигли соглашения об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля.

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