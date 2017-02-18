Появилось видео ударов крылатыми ракетами Х-101 с самолетов Т-95МС по сирийской Ракке
В Сети появилось видео нанесения дальними бомбардировщиками Ту-95МС авиаударов крылатыми ракетами Х-101 по позициям боевиков в районе города Ракка в Сирии.
В Сети появилось видео нанесения дальними бомбардировщиками Ту-95МС авиаударов крылатыми ракетами Х-101 по позициям боевиков в районе города Ракка в Сирии.
В ранее распространенном сообщении Минобороны РФ говорилось, что целями удара являлись базовые лагеря и центры подготовки террористов, а также пункт управления одного из крупных отрядов боевиков «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в РФ).
По данным ведомства, все цели были уничтожены. Прикрытие бомбардировщикам оказали истребители Су-30СМ и Су-35С.
Ракеты Х-101 класса «воздух-поверхность» обладают исключительными характеристиками, являясь самыми совершенными в линейке российских крылатых ракет. С помощью Х-101 бомбардировщики могут поражать ключевые объекты противника, не входя в его воздушное пространство.
Разработчикам ракет удалось совместить два важнейших технических параметра: точность и дальность поражения. Х-101 способна уничтожить цель с точностью до нескольких метров, а дальность ее полета составляет около 4500 км.
Впервые о применении ракет Х-101 с Ту-95МС стало известно в ноябре 2016 года. Ранее эти ракеты по боевикам ИГ запускали только бомбардировщики Ту-160.