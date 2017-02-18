Появилось видео ударов крылатыми ракетами Х-101 с самолетов Т-95МС по сирийской Ракке

В ранее распространенном сообщении Минобороны РФ говорилось, что целями удара являлись базовые лагеря и центры подготовки террористов, а также пункт управления одного из крупных отрядов боевиков «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в РФ).

По данным ведомства, все цели были уничтожены. Прикрытие бомбардировщикам оказали истребители Су-30СМ и Су-35С.