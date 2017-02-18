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01:01 (мск), источник: Интерфакс

Порошенко в Мюнхене обвинил российское руководство в «ненависти к Украине»

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU — Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на 53-й Мюнхенской конференции обвинил в «ненависти к Украине» российское руководство.

Источник: Reuters

Порошенко заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин «глубоко и искренне ненавидит Украину».

Он отрицает самобытность и уникальную идентичность украинского народа. Он публично провозглашает украинскую идентичность частью российской доминирующей идентичности.
Петр Порошенкопрезидент Украины

«Он не видит места Украины на политической карте Европы», — заявил Порошенко.

Ранее президент России Владимир Путин выразил уверенность, что рано или поздно произойдет нормализация отношений с Украиной.

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