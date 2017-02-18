Порошенко в Мюнхене обвинил российское руководство в «ненависти к Украине»
Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU — Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на 53-й Мюнхенской конференции обвинил в «ненависти к Украине» российское руководство.
Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU — Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на 53-й Мюнхенской конференции обвинил в «ненависти к Украине» российское руководство.
Порошенко заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин «глубоко и искренне ненавидит Украину».
Он отрицает самобытность и уникальную идентичность украинского народа. Он публично провозглашает украинскую идентичность частью российской доминирующей идентичности.
«Он не видит места Украины на политической карте Европы», — заявил Порошенко.
Ранее президент России Владимир Путин выразил уверенность, что рано или поздно произойдет нормализация отношений с Украиной.