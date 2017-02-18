Трамп назвал несколько американских СМИ врагами народа
Речь идет о телекомпаниях NBC, ABC, CBS, CNN, а также газете The New York Times.
Речь идет о телекомпаниях NBC, ABC, CBS, CNN, а также газете The New York Times.
ВАШИНГТОН, 18 февраля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Президент США Дональд Трамп в своем официальном Twitter в пятницу назвал телекомпании NBC, ABC, CBS, CNN, а также газету The New York Times врагами американского народа.
СМИ фейковых новостей (The New York Times, NBC, ABC, CBS, CNN) являются не моим врагом, а врагом американского народа.
В минувший четверг Трамп в ходе