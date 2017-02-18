Трамп назвал несколько американских СМИ врагами народа

ВАШИНГТОН, 18 февраля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Президент США Дональд Трамп в своем официальном Twitter в пятницу назвал телекомпании NBC, ABC, CBS, CNN, а также газету The New York Times врагами американского народа.

В минувший четверг Трамп в ходе пресс-конференции, отвечая на очередной вопрос журналистов об отставке его помощника по национальной безопасности Майкла Флинна, вновь упрекнул СМИ в тиражировании ложных новостей, указав также на незаконность утечек информации.