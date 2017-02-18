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01:58 (мск), источник: ТАСС

Трамп назвал несколько американских СМИ врагами народа

Речь идет о телекомпаниях NBC, ABC, CBS, CNN, а также газете The New York Times.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 18 февраля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Президент США Дональд Трамп в своем официальном Twitter в пятницу назвал телекомпании NBC, ABC, CBS, CNN, а также газету The New York Times врагами американского народа.

СМИ фейковых новостей (The New York Times, NBC, ABC, CBS, CNN) являются не моим врагом, а врагом американского народа.
Дональд Трамппрезидент США

В минувший четверг Трамп в ходе пресс-конференции, отвечая на очередной вопрос журналистов об отставке его помощника по национальной безопасности Майкла Флинна, вновь упрекнул СМИ в тиражировании ложных новостей, указав также на незаконность утечек информации.

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