Корреспондент Welt задержан в Турции по подозрению в связях с террористами
Турецкая полиция задержала корреспондента немецкой газеты Welt Дениза Юсела по подозрению в участии в террористической организации.
Турецкая полиция задержала корреспондента немецкой газеты Welt Дениза Юсела по подозрению в участии в террористической организации.
Кроме того, журналиста подозревают в неправомерном использовании данных, а также пропаганде терроризма. Об этом сообщается на сайте издания.
По данным газеты, господин Юсел, имеющий гражданство Германии и Турции, был ранее объявлен в розыск в связи с освящением темы хакерских атак на электронную почту министра энергетики и природных ресурсов Турции Берата Албайрака. Как сообщает издание, 14 февраля немецкого журналиста допросили в полицейском отделении Стамбула. Стражи порядка также обыскали его дом.
В переписке господина Албайрака, по информации Welt, обсуждалось влияние на турецкие СМИ, причем все письма, как утверждает издание, с декабря доступны на сайте Wikileaks. При этом отмечается, что Берат Албайрак является зятем президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Сообщается, что