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04:15 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Корреспондент Welt задержан в Турции по подозрению в связях с террористами

Турецкая полиция задержала корреспондента немецкой газеты Welt Дениза Юсела по подозрению в участии в террористической организации.

Кроме того, журналиста подозревают в неправомерном использовании данных, а также пропаганде терроризма. Об этом сообщается на сайте издания.

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По данным газеты, господин Юсел, имеющий гражданство Германии и Турции, был ранее объявлен в розыск в связи с освящением темы хакерских атак на электронную почту министра энергетики и природных ресурсов Турции Берата Албайрака. Как сообщает издание, 14 февраля немецкого журналиста допросили в полицейском отделении Стамбула. Стражи порядка также обыскали его дом.

В переписке господина Албайрака, по информации Welt, обсуждалось влияние на турецкие СМИ, причем все письма, как утверждает издание, с декабря доступны на сайте Wikileaks. При этом отмечается, что Берат Албайрак является зятем президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Сообщается, что из-за освещения этой темы были также задержаны шестеро турецких журналистов. Их тоже обвиняют в участии в террористической организации. В случае осуждения, им грозит до десяти лет лишения свободы.

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