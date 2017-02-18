Корреспондент Welt задержан в Турции по подозрению в связях с террористами

Кроме того, журналиста подозревают в неправомерном использовании данных, а также пропаганде терроризма. Об этом сообщается на сайте издания.

По данным газеты, господин Юсел, имеющий гражданство Германии и Турции, был ранее объявлен в розыск в связи с освящением темы хакерских атак на электронную почту министра энергетики и природных ресурсов Турции Берата Албайрака. Как сообщает издание, 14 февраля немецкого журналиста допросили в полицейском отделении Стамбула. Стражи порядка также обыскали его дом.