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03:59 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: Обама занял 12-ю строчку в рейтинге всех президентов США

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Американские историки поместили Барака Обаму на 12-е место в рейтинге всех американских президентов вслед за Вудро Вильсоном, в первую тройку вошли Авраам Линкольн, Джордж Вашингтон и Франклин Рузвельт.

Источник: Reuters

По данным телеканала C-SPAN, который составляет данный рейтинг, Обама лучше всего проявил себя в экономическом регулировании, по данному аспекту он занимает восьмую строчку.

Наихудшие показатели экс-глава Белого продемонстрировал в сфере взаимоотношений с конгрессом (39-е место) и международных отношениях (24-место).
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Рейтинг возглавляют Авраам Линкольн, Джордж Вашингтон и Франклин Рузвельт. Аутсайдерами среди лидеров США стали Джеймс Бьюкенен, Эндрю Джонсон и Франклин Пирс.

Предшественник Обамы Джордж Буш-младший расположился на 33-й строчки из 43. Хуже всего, согласно мнению историков, он проявил себя в сфере международных отношений.

В составлении рейтинга принял участие 91 историк и другие специалисты из ведущих американских университетов. Они выставляли президентам баллы от 1 (неэффективный) до 10 (очень эффективный) по десяти показателям, среди которых умение убеждать общественность, управление во время кризиса, экономическое регулирование, моральный авторитет, международные отношения, административные навыки, отношения с конгрессом, видение и формирование повестки дня, обеспечение всеобщей справедливости и общие показатели работы президента в контексте его эпохи.

Комментарии
2
Берёзка
По поводу полученной им Нобелевской премии мира со временем история расставит всё по местам. И назовут его "Самый кровожадный президент Америки"
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oooeeee
Да неее...попутали.что-то...он же Нобеля получил...жаль,что не по шнобелю...
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