СМИ: в Малайзии арестовали подозреваемого в убийстве брата Ким Чен Ына

По данным издания, полицейские в пятницу вечером арестовала в Куала-Лумпуре мужчину, который предположительно имеет отношение к убийству Ким Чен Нама.

Сообщается, что подозреваемому 47 лет. Во время задержания при нем имелся паспорт гражданина КНДР.

Сообщается, что подозреваемому 47 лет. Во время задержания при нем имелся паспорт гражданина КНДР.

В настоящее время полиция проверяет его достоверность. Отмечается, что в паспорте у мужчины есть отметки о многократных визитах в Малайзию.

Кроме того, как пишет газета China Press, полиция распространила по всем полицейским участкам фотографии четырех мужчин, подозреваемых в убийстве, объявив их в розыск.

Ранее сообщалось, что полиция задержала двух женщин по подозрению в убийстве, 29-летнюю гражданку Вьетнама и 25-летню гражданку Индонезии, а после 26-летнего гражданина Малайзии, который являлся молодым человеком индонезийки.

Покушение на Ким Чен Нама произошло 13 февраля в аэропорту Малайзии, откуда он должен был вылететь в Макао, где проживают члены его семьи. Следователи полагают, что покушение на брата северокорейского лидера было совершено двумя женщинами, которые затем скрылись с места преступления.