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07:11 (мск), источник: УНИАН

Климкин рассказал о проведении в ближайшее время встречи в формате «В4+Украина»

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и министр иностранных дел и европейских вопросов Словакии Мирослав Лайчак выразили заинтересованность в проведении в ближайшее время встречи в формате «Вышеградская четверка+Украина».

Источник: УНИАН

Как сообщили в пресс-службе МИД Украины, об этом шла речь во время двусторонней встречи глав ведомств, которая состоялась в рамках 53-й Мюнхенской конференции по безопасности.

«Стороны констатировали позитивную динамику развития двустороннего диалога по всем направлениям взаимного интереса, а также сосредоточились на обсуждении проблематики евроинтеграции Украины, и т. ч. отмене визового режима с ЕС и завершении процесса ратификации Соглашения об ассоциации», — говорится в сообщении.

Также, проинформировали в МИД, Климкин подробно проинформировал своего словацкого коллегу об обострении ситуации на Донбассе, и т. ч. вокруг Авдеевки.

«В этом контексте была подчеркнута необходимость сохранения санкций против РФ», — говорится в сообщении.

«Министры также выразили заинтересованность в проведении в ближайшее время встречи в формате «В4+Украина», — проинформировали в МИД.

Как известно, в состав «Вышеградской четверки» входят Польша, Чехия, Словакия и Венгрия.

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