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07:12 (мск), источник: Lenta.Ru

Протестующие против Трампа мексиканцы встали живой стеной на границе с США

Тысячи человек образовали живую стену в приграничном с США мексиканском городе Сьюдад-Хуарес в знак протеста против планов администрации Дональда Трампа построить стену между двумя странами.

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В руках у собравшихся были белые розы, пишет местное издание Excelsior.

В городском районе Эль-Пунто, примыкающем к границе, собрались граждане, общественные деятели, политики, служащие органов власти.

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Мероприятие возглавил губернатор штата Чиуауа Хавьер Корраль. К нему присоединились сенатор Армандо Риос Петер, а также мэр Сьюдад-Хуареса Армандо Кабада Альвидрес и его коллега из сопредельного американского города Эль-Пасо в штате Техас Оскар Лизер.

Корраль отметил ценность дружбы между народами Мексики и США. По его словам, большинство американцев не разделяет взглядов Трампа, потому что его политика «противоречит ценностям американского общества и духу основателей Соединенных Штатов».

«Человеческая стена гораздо прочнее, чем стены из камня и цемента», — сказал, в свою очередь, Риос Петер.

Трамп 25 января подписал указ об охране государственных границ, предусматривающий строительство новых стен на границе с Мексикой. По словам президента, возведение объекта начнется в ближайшее время. Трамп заявлял, что в конечном итоге за стену заплатит Мексика. В Мехико планы новой американской администрации вызывают возмущение.

Комментарии
1
Лука
Стена нужна , вот у нас нет стены ,зато наркоты везде море , копатели закладок даже на детских площадках рыщут .
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