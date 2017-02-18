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09:55 (мск), источник: AmurMedia.ru

Шойгу: Боевая мощь Восточного военного округа выросла более, чем на 10%

Об этом, по мнению министра обороны РФ, свидетельствуют итоги внезапных проверок.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 18 февраля, AmurMedia.

Растет боеготовность Восточного Военного округа. Об этом, по словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, свидетельствуют итоги внезапных проверок и Армейских международных игр, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на газету Коммерсант.

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что боевая мощь подразделений Восточного военного округа (ВВО) была увеличена более, чем на 10%.

В ходе заседания коллегии Минобороны генерал Шойгу подчеркнул, что «проделана большая работа по оптимизации организационно-штатной структуры, наращиванию боевого состава войск, оснащению соединений и воинских частей новым и модернизированным вооружением и военной техникой, а также по увеличению интенсивности оперативной и боевой подготовки». Возрос уровень подготовки личного состава и органов военного управления. Об этом свидетельствуют итоги внезапных проверок и хорошие результаты, которые команды округа показали на прошедших Армейских международных играх, рассказал Сергей Шойгу.

Сергей Шойгу подчеркнул, что усиление ВВО происходило в рамках исполнения майских указов Владимира Путина. «Одним из приоритетных направлений деятельности Вооруженных сил остается обеспечение национальных интересов Российской Федерации в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — подытожил министр.

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