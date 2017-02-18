Шойгу: Боевая мощь Восточного военного округа выросла более, чем на 10%
Об этом, по мнению министра обороны РФ, свидетельствуют итоги внезапных проверок.
Об этом, по мнению министра обороны РФ, свидетельствуют итоги внезапных проверок.
Хабаровск, 18 февраля, AmurMedia.
Растет боеготовность Восточного Военного округа. Об этом, по словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, свидетельствуют итоги внезапных проверок и Армейских международных игр, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на газету Коммерсант.
Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что боевая мощь подразделений Восточного военного округа (ВВО) была увеличена более, чем на 10%.
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