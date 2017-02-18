Стартовал прием заявок на должность вице-мэра Красноярска
В Красноярске с 17 февраля начался прием документов на конкурс по размещению должности руководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений.
В Красноярске с 17 февраля начался прием документов на конкурс по размещению должности руководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений.
Заявки от кандидатов будут приниматься до 10 марта. Сам конкурс пройдет в формате собеседования уже 21 марта.
Ранее глава Красноярска Эдхам Акбулатов распорядился провести отбор кандидатов на должность
В документах отмечается, что претендент на должность