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17:00 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Стартовал прием заявок на должность вице-мэра Красноярска

В Красноярске с 17 февраля начался прием документов на конкурс по размещению должности руководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений.

Заявки от кандидатов будут приниматься до 10 марта. Сам конкурс пройдет в формате собеседования уже 21 марта.

Ранее глава Красноярска Эдхам Акбулатов распорядился провести отбор кандидатов на должность вице-мэра. Сейчас исполняющим обязанности главы департамента является Юрий Парыгин. Прежнего руководителя Андрея Шлома назначили руководителем администрации Кировского района.

В документах отмечается, что претендент на должность вице-мэра должен оперативно принимать решения, уметь вести деловые переговоры, публично выступать, а также работать с персональным персональным компьютером. Кандидат должен иметь либо не менее 2 лет стажа муниципальной службы, либо не менее 4 лет работы на руководящей должности. Заработная плата будет варьироваться от 105 до 122 тыс. рублей.

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