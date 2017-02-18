Стартовал прием заявок на должность вице-мэра Красноярска

Заявки от кандидатов будут приниматься до 10 марта. Сам конкурс пройдет в формате собеседования уже 21 марта.

Ранее глава Красноярска Эдхам Акбулатов распорядился провести отбор кандидатов на должность вице-мэра. Сейчас исполняющим обязанности главы департамента является Юрий Парыгин. Прежнего руководителя Андрея Шлома назначили руководителем администрации Кировского района.