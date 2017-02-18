Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!»
Сбежавшего на Украину депутата РФ поймали на вранье о Крыме
Кремль объяснил слова главы ДНР об угрозе Киеву отвоевать Донбасс
Киану Ривз объяснил, почему никогда не станет отцом
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Эрмитаж: от приюта отшельника до одного из лучших музеев мира165 лет назад коллекция шедевров, собранная российскими императорами, была открыта для широкой публики
Беременная Ирина Шейк устроила пикник на пляже
Опубликованы ранее неизвестные фото беременной Мэрилин Монро
В Донбассе применяется сексуальное насилие в качестве пыток
Известная актриса найдена мертвой в своей квартире
США решили поддержать ВСУ: мгновенная реакция России – СМИ
Войска РФ подняли лазерный меч: СМИ о новом оружии
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
«Вопиющий факт»: депутат Киева об идее Кличко для «Евровидения»
«Разочарование»: боец ВСУ о настроениях украинцев
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней»
Eclipse Cross — новый японский кроссовер
Фоторепортажи
10«День без иммигрантов»
10Авария на крупнейшей в США плотине
10Ежегодный Венецианский карнавал
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
07:46 (мск), источник: Lenta.Ru

В кортеж Трампа бросили камень

В кортеж президента США Дональда Трампа бросили камень, говорится в Twitter телеканала ABC News.

Источник: AP 2017

«Секретная служба проводит расследование после того как о машину из кортежа президента Трампа во Флориде ударился какой-то предмет», — говорится в сообщении.

Уточняется, что лимузин главы государства не пострадал.

Правоохранительные органы предполагают, что брошенным предметом был камень.

Политика Трампа вызывает резкое недовольство у части американского общества. В ряде Соединенных Штатов, а также в других странах регулярно проходят акции протеста. Главу государства обвиняют, в частности, в расизме и сексизме. Новый всплеск недовольства был спровоцирован его указом, ограничивающим иммиграцию.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Трамп нашел виновника бардака в США
Мексиканцы встали живой стеной на границе с США
В Сбербанке ответили на критику Михаила Леонтьева
Moody's улучшило прогноз по кредитному рейтингу России
СМИ: Обама занял 12-ю строчку в рейтинге всех президентов США
В Малайзии арестовали подозреваемого в убийстве Ким Чен Нама
На МКС собрали первый урожай китайской капусты
Емельяненко проведет третий бой после возвращения в единоборства
Спорт
Россиянки заняли 10-е место в эстафете на ЧМ по биатлону В пятницу лидер женской сборной России Татьяна Акимова подвела черту под выступлением нашей команды на чемпионате мира в Хохфильцене
Авто
В Москве протестировали летающий «велосипед» (видео) Российские разработчики представили новую модель пилотируемого дрона Scorpion 3
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!» Исполнитель роли Глеба Романенко в популярном сериале «Интерны» раскрыл секреты своего участия в шоу о поисках спутницы жизни
Недвижимость
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
Жители Подмосковья сдадут деньги на ремонт подъездов
Арендаторам жилья дадут налоговые льготы
УК поймали на махинациях со счетами за жилье
Леди
Как одеваются в скандинавских странах (фото) О скандинавском стиле рассказали креативный директор журнала из Швеции, блогер из Норвегии и студентка из Дании.
Дети
Киану Ривз объяснил, почему никогда не станет отцом Известный актер сделал откровенное признание.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь