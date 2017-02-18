Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!»
Порошенко рассказал готов ли он подарить Донбасс
Экс-депутат: решение о Крыме принял один человек, все были против
Видео загадочного НЛО набирает популярность в Сети
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
В ДНР взорвали командира батальона «Сомали» Гиви Подробности, первые версии убийства, видео из Донецка
Киану Ривз объяснил, почему никогда не станет отцом
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми
В Москве медсестры подрались с украинскими сиделками из-за Гиви
Известная российская актриса на пороге нищеты
Спецназ ВСУ окружил блокадников Донбасса: готовится штурм – СМИ
СМИ: корабль РФ с ракетами подошел к берегам США
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
Рак мозга заставил испанку говорить с Девой Марией
8 правил ЗОЖ, которые можно игнорировать
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней»
Eclipse Cross — новый японский кроссовер
Фоторепортажи
10«День без иммигрантов»
9Самый грязный город в мире
14События недели в фотографиях
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
13:03 (мск), источник: Sputnik.md

Решающий день для Филата: Тимофти решит его судьбу

В среду, 22 февраля, Высшая судебная палата рассмотрит протесты прокуроров и адвокатов Филата, не согласившихся с его приговором.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 18 фев — Sputnik. Заседание Высшей судебной палаты по делу осужденного экс-премьера Владимира Филата состоится в среду, 22 февраля.

В состав коллегии судей входят Владимир Тимофти, Константин Алергуш и Надежда Тома. Заседание начнется в 10.00 и пройдет без участия сторон.

Читайте также
Слушания отложили: Платон в тяжелом состоянии

В середине октября 2015 года депутаты молдавского парламента проголосовали за лишение Филата депутатской неприкосновенности.

Экс-премьера обвинили в «пассивной коррупции» и «извлечении выгоды из влияния» в деле о банковских нарушениях. Часть материалов с выдвинутыми обвинениями следствие передало в судебную инстанцию 22 декабря 2015 года. Процесс против Филата начался 5 января, а 27 июня его приговорили к девяти годам заключения в пенитенциаре закрытого типа.

Коллегия судей Апелляционной палаты Кишинева на заседании 11 ноября не изменила срок заключения. Сторона обвинения ранее требовала, приговорить Филата к 19 годам тюрьмы. Адвокаты настаивали на освобождении своего клиента.

После этого 15 декабря 2016 года Филата исключили из списка депутатов молдавского парламента.

В январе 2017 года прокуроры и адвокаты опротестовали в Высшей судебной палате приговор. Сторона обвинения настаивает на его ужесточении, адвокаты — на его отмене.

В настоящее время Филат продолжает находиться в пенитенциаре № 13. Сразу после вынесения окончательного приговора, его должны перевести в тюрьму Липкан. Пенитенциар № 2 расположен на севере Молдовы недалеко от границы с Румынией. Филат будет находиться в закрытом секторе, где заключенные содержатся исключительно в камерах. За сутки им разрешено выходить лишь на два часа.

Ранее глава Антикоррупционной прокуратуры РМ Виорел Морарь заявлял Sputnik, что Филат проходит подозреваемым и по другим статьям обвинения.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Vox populi: что знают кишиневцы о своих правах у врача
Меркель заявила о необходимости налаживать отношения с Россией
Медведев распорядился расширить морской порт Тамань
Силуанов прокомментировал прогноз Moody’s по рейтингу России
Росавиация предложила помощь в дешифровке данных о крушении MH17
Минвостокразвития оценило площадь «дальневосточных гектаров»
Мексиканцы встали живой стеной на границе с США
Билл Гейтс призвал обложить труд роботов налогами
Спорт
Емельяненко получит титульный бой в Bellator, победив Митриона Поединок между Емельяненко и Митрионом в Bellator пройдет 18 февраля в Сан-Хосе (США)
Авто
В Москве протестировали летающий «велосипед» (видео) Российские разработчики представили новую модель пилотируемого дрона Scorpion 3
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!» Исполнитель роли Глеба Романенко в популярном сериале «Интерны» раскрыл секреты своего участия в шоу о поисках спутницы жизни
Недвижимость
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
В Петербурге проверят работоспособность всех лифтов
Пенсионеров предложили освободить от взносов за капремонт
УК поймали на махинациях со счетами за жилье
Леди
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото) А вам слабо пройти пешком 200 километров, переехать в другую страну, стать художницей или преподавателем йоги?
Дети
Киану Ривз объяснил, почему никогда не станет отцом Известный актер сделал откровенное признание.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь