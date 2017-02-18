Решающий день для Филата: Тимофти решит его судьбу
В среду, 22 февраля, Высшая судебная палата рассмотрит протесты прокуроров и адвокатов Филата, не согласившихся с его приговором.
В среду, 22 февраля, Высшая судебная палата рассмотрит протесты прокуроров и адвокатов Филата, не согласившихся с его приговором.
КИШИНЕВ, 18 фев — Sputnik. Заседание Высшей судебной палаты по делу осужденного
В состав коллегии судей входят Владимир Тимофти, Константин Алергуш и Надежда Тома. Заседание начнется в 10.00 и пройдет без участия сторон.
В середине октября 2015 года депутаты молдавского парламента проголосовали за лишение Филата депутатской неприкосновенности.
Коллегия судей Апелляционной палаты Кишинева на заседании 11 ноября не изменила срок заключения. Сторона обвинения ранее требовала, приговорить Филата к 19 годам тюрьмы. Адвокаты настаивали на освобождении своего клиента.
После этого 15 декабря 2016 года Филата исключили из списка депутатов молдавского парламента.
В январе 2017 года прокуроры и адвокаты опротестовали в Высшей судебной палате приговор. Сторона обвинения настаивает на его ужесточении, адвокаты — на его отмене.
В настоящее время Филат продолжает находиться в пенитенциаре № 13. Сразу после вынесения окончательного приговора, его должны перевести в тюрьму Липкан. Пенитенциар № 2 расположен на севере Молдовы недалеко от границы с Румынией. Филат будет находиться в закрытом секторе, где заключенные содержатся исключительно в камерах. За сутки им разрешено выходить лишь на два часа.
Ранее глава Антикоррупционной прокуратуры РМ Виорел Морарь заявлял Sputnik, что Филат проходит подозреваемым и по другим статьям обвинения.