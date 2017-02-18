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11:57 (мск), источник: Интерфакс

Меркель призвала улучшить отношения с Россией как с соседом ЕС

У Запада и России есть общие интересы в борьбе с терроризмом, заявила канцлер на Мюнхенской конференции по безопасности.

Источник: Reuters

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU — Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что несмотря на существующие разногласия с Россией, важно помнить, что это сосед ЕС, и отношения необходимо улучшать.

«Нам необходимы хорошие отношения с Россией», — заявила она, выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности.

Она добавила, что у Запада и РФ есть общие интересы в борьбе с терроризмом.

Полагаю, что именно (в этом вопросе — ИФ) у нас есть общие интересы, и мы можем сотрудничать
Ангела МеркельКанцлер Германии

По ее словам, совету Россия — НАТО необходимо также обсуждать угрозы в сфере кибербезопасности.

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Кроме того, Меркель заявила о необходимости продолжения работы так называемого «нормандского формата» для достижения долгосрочного прекращения огня в Донбассе.

«К сожалению, не все пункты минских договоренностей выполнены, но работа идет, и мы должны продолжить эту работу. Мы должны добиться долгосрочного прекращения огня», — заявила она в ходе конференции.

Она подчеркнула, что необходимо соблюдать минские договоренности, и что именно они остаются основой на пути к разрешению конфликта на Украине. Меркель напомнила, что сегодня в Мюнхене состоятся переговоры глав МИД в «нормандском формате».

Комментарии
9
александр зыков
"Меркель призвала..." , уже даже не смешно , сказали бы уж сразу , ей приказали сделать вид дружественных намерений , а для чего , мы сами додумаем ...
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Александр д
заверещяла перед выборами баба яга
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Олег Борисов
убейте эту старую шмару
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