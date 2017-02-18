Меркель призвала улучшить отношения с Россией как с соседом ЕС

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU — Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что несмотря на существующие разногласия с Россией, важно помнить, что это сосед ЕС, и отношения необходимо улучшать.

«Нам необходимы хорошие отношения с Россией», — заявила она, выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности.

Она добавила, что у Запада и РФ есть общие интересы в борьбе с терроризмом.