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13:42 (мск), источник: РИА Новости

Значение НАТО выросло после ситуации с Крымом, считает Меркель

Значение НАТО выросло после ситуации с Крымом и обострения на востоке Украины, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

«Значение НАТО, и я должна сказать об этом для себя с сожалением, выросло после аннексии Крыма и обострения на востоке Украины», — сказала Меркель, добавив, что речь идет «о дополнении к НАТО».

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