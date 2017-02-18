Значение НАТО выросло после ситуации с Крымом, считает Меркель
Значение НАТО выросло после ситуации с Крымом и обострения на востоке Украины, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.
Значение НАТО выросло после ситуации с Крымом и обострения на востоке Украины, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.
«Значение НАТО, и я должна сказать об этом для себя с сожалением, выросло после аннексии Крыма и обострения на востоке Украины», — сказала Меркель, добавив, что речь идет «о дополнении к НАТО».