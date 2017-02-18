Россия готова помочь в дешифровании данных с разбившегося на Украине Boeing

Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли все находившиеся на борту 298 человек.

«Несмотря на то, что Россия продолжает недоумевать относительно того, что у Нидерландов ушло порядка трех месяцев на распознавание так называемой технической загвоздки, российская сторона готова в любой момент предоставить международным следователям помощь специалистов-разработчиков, которые знакомы с системой дешифрования информации с радиолокатора», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что данные РЛС по малайзийскому Boeing были переданы Нидерландам в максимально подробном виде, необработанными, что говорит об их подлинности.

Ранее СМИ сообщили, что прокуратура Нидерландов не может расшифровать данные с радаров, переданные Россией, по делу о крушении на востоке Украины малайзийского авиалайнера и голландские следователи направили в Москву запрос на отправку дополнительных данных.