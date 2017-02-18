Депутат Госдумы от Крыма высмеял тактику украинских диверсантов

По версии депутата, организатор так называемой «гражданской блокады» полуострова и основатель батальона имени Номана Челебиджихана Ленур Ислямов решил опробовать себя на сомнительном диверсионном поприще.

— Лавры диверсантов вооруженных сил Украины не дают покоя Ислямову, — считает Бальбек. — Только он забыл учесть, что украинских военных диверсантов, что называется, «приняли, не откладывая в долгий ящик». Ислямов разработал «сложнейший» тактический ход и отправил своего человека в обход пункта пропуска на границе. Наверное, думал, на остальных участках никто не наблюдает. Но итог как всегда предсказуем — не успел ботинок «аскеровца» ступить на крымскую землю, как тут же защелкнулись наручники, и даже «слава Украине» бедняга крикнуть не успел.

Как сообщил парламентарий на своей странице в Facebook, тактика заброса диверсантов на крымскую землю слишком топорная.

— Что взять с военачальника, который может похвастаться только подрывом электроопор, да и то чужими руками и в ночное время, — вспоминает Бальбек былые «заслуги» Ислямова. — Он именно с этими вояками собрался захватывать Крым? Если верить словам задержанного экстремиста, то в Херсонской области существуют целые школы по забросу диверсантов в Крым. Вчерашний случай — это было домашнее задание? Или наоборот, от двоечника решили избавиться?

Депутат Госдумы напомнил боевикам ислямовского батальона, что российская госграница хорошо просматривается и контролируется на всех ее участках, а на любые попытки незаконного проникновения в Крым российские пограничники реагируют оперативно и жестко.

— Места в следственных изоляторах и тюрьмах есть, и Сибирь необъятна, — напоминает Бальбек. — Сроки за терроризм и экстремизм огромные — бывают даже пожизненные. И самое главное, в Крыму нет украинских партизан. Здесь вас никто не ждет, не стоит надеяться на помощь «верных сынов Украины» — а возмездие со стороны российских силовиков неотвратимо.