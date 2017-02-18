Минтруда напомнило рассерженным «тунеядцам» о справедливости

МИНСК, 18 фев — Sputnik. Министерство труда и социальной защиты населения выступило с разъяснениями относительно норм декрета президента № 3 «О предупреждении социального иждивенчества», в которых подробно прописывает основные положения декрета и изменений в него, а также порядок уплаты социального сбора.

Марш против декрета о «тунеядцах» в Минске завершился мирно

В Беларуси срок уплаты сбора на финансирование госрасходов за 2015 год истекает 20 февраля 2017 года. МНС уже разослало «письма счастья» 470 тысячам граждан, сбор в размере 360 рублей уплатил примерно каждый десятый. Накануне в Минске прошел «Марш рассерженных белорусов», которые протестовали против норм декрета.

О социальной справедливости.

Как отмечается в комментарии, декрет принят для предупреждения социального иждивенчества, стимулирования трудоспособных граждан к трудовой деятельности, обеспечения исполнения конституционной обязанности граждан по участию в финансировании государственных расходов путем уплаты налогов, пошлин и иных платежей. В соответствии со статьей 56 Конституции граждане страны обязаны принимать участие в финансировании государственных расходов путем уплаты государственных налогов, пошлин и иных платежей.

«С точки зрения социальной справедливости уплата налогов должна быть обеспечена всеми трудоспособными гражданами в трудоспособном возрасте», — говорится в комментарии.

Сейчас большинство трудоспособных граждан страны исполняют свою конституционную обязанность посредством уплаты налогов и сборов (пошлин) по доходам, получаемым ими от работы по найму, военной службы, от различных форм самозанятости.

Для тех, кто эту обязанность не исполняет или исполняет менее 183 календарных дней в году, вводится обязанность по уплате социального сбора.

Кто может сбор не платить?

Декретом определены категории граждан, которые освобождаются от уплаты сбора за соответствующий налоговый период. В частности, это:

пенсионеры инвалиды и недееспособные граждане те, кто находится в Беларуси менее 183 дней в году лица, уплатившие подоходный налог, единый налог с ИП и иные налоги (путем зачета) в размере не менее 20 базовых величин.

Для физлиц учитываются также и те суммы подоходного налога, на которые он был уменьшен в результате применения различных налоговых вычетов.

Декретом также предусмотрено, что в качестве участия в финансировании госрасходов является и самозанятость. К ней относятся работы по гражданско-правовым договорам, ремесленная деятельность, ведение личного подсобного хозяйства, репетиторство, услуги по чистке и уборке жилых помещений, уход за взрослыми и детьми, услуги, выполняемые домашними работниками, а также некоторые другие виды деятельности.

Также определены периоды, которые учитываются как участие граждан в финансировании госрасходов, когда гражданин не занимался никакими видами деятельности по уважительным причинам. Это периоды временной нетрудоспособности или нахождение на учете в качестве безработного. Если эти периоды не совпадают по времени, они суммируются.

Как взимается сбор за 2015 год?

Порядок взимания сбора за 2015 год следующий.

Размер сбора за налоговый период составляет 20 базовых величин исходя из размера базовой величины, установленной на 1 января 2015 года (18 рублей), то есть 360 рублей.

Если гражданин платил налоги, но их сумма меньше 20 базовых величин, сумма сбора для него уменьшается на сумму уплаченных налогов. Если человек с 1 августа 2015 года по 31 мая 2016 года сам уведомил налоговые органы, что является плательщиком сбора, для него величина сбора уменьшается на 10%. В случае, когда гражданин не уплатил сбор самостоятельно, ему вручаются извещения налоговых органов. Последний срок оплаты — 20 февраля 2017 года.

В течение месяца с момента получения извещения гражданин имеет право прийти в налоговый орган и представить документы или пояснения, которые свидетельствуют о том, что он не обязан уплачивать сбор.

Излишне уплаченные суммы сбора подлежат возврату или зачету в порядке, установленном налоговым законодательством.

Какие изменения внесли в декрет?

В январе 2017 года президент Беларуси своим декретом № 1 внес изменения в декрет «О предупреждении социального иждивенчества».

Большинство норм декрета № 1 распространяют действие на отношения, возникшие с 1 января 2015 года. Например, это нормы, которые вводят новые периоды участия граждан в финансировании госрасходов, а также нормы, касающиеся зачета (взаимозачета) налогов, уплаченных гражданами, учета стандартных, социальных и имущественных налоговых вычетов при уплате подоходного налога с физических лиц и др.

Периоды участия в финансировании государственных расходов дополнены новыми периодами, в течение которых гражданин:

проходил альтернативную службу находился в списочном составе национальной или сборной команды Беларуси к гражданину применялись предусмотренные законодательными актами меры по обеспечению безопасности, не позволявшие ему участвовать в финансировании госрасходов.

Также не нужно подтверждать свое участие в предпринимательской деятельности, занятие услугами в области агроэкотуризма, достижении пенсионного возраста.

Для безработных, которые не признаются плательщиками сбора, внесено условие, по которому они не должны отказываться от предложенной работы, обращаться к нанимателям в установленный срок, участвовать в оплачиваемых общественных работах.

Также не признаются плательщиками сбора лица, воспитывающие ребенка в возрасте до 7 лет, но только один из родителей. Это условие не коснулось родителей, воспитывающих ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, троих и более несовершеннолетних детей.

Трудные ситуации: к кому обращаться?

Декретом также предоставлено право местным органам власти освобождать граждан от уплаты сбора в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации. Под трудной жизненной ситуацией понимается объективное обстоятельство (совокупность обстоятельств), не зависящее от гражданина, которое он не может преодолеть за счет имеющихся возможностей.

Это основание является дополнительным и может применяться к отдельным плательщикам — физлицам, не являющимся ИП, но только исходя из их имущественного положения.

«Только рассмотрение на местах каждого конкретного случая позволит учесть все множество возможных ситуаций, когда гражданина следует освободить от уплаты сбора без учета его имущественного положения», — подчеркнули в Минтруда.