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14:47 (мск), источник: VN.RU

Два соглашения с РОСНАНО подписало региональное правительство

В Новосибирске рождается глобальный центр технологических компетенций, который будет иметь значение для мировой инновационной экономики. Региональные власти подписали два соглашения с АО РОСНАНО. Об этом на совместной пресс-конференции рассказали председатель правления РОСНАНО Анатолий Чубайс и губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.

Делегация ООО «Управляющая Компания «РОСНАНО» и Фонда инфраструктурных и образовательных программ во главе с председателем правления Анатолием Чубайсом работала в Новосибирской области с 16 по 18 февраля. За это время члены делегации и члены правительства Новосибирской области провели ряд встреч и совещаний и посетили несколько предприятий региона, работающих в сфере высоких технологий.

Пресс-конференция 18 января в региональном правительстве была посвящена итогам рабочей поездки делегации РОСНАНО в Новосибирскую область.

«Мы считаем, что новосибирский регион в нашей сфере входит в ТОП-3: по количеству проектов, объему инвестиций РОСНАНО и по объему производства, которое здесь уже создано, — сказал Анатолий Чубайс. — У нас есть история успехов, история проблем и опыт их преодоления. Я говорю о заводе “Лиотех”, который мы недавно осмотрели: можно констатировать, что он вышел из кризиса, и теперь это не кризисное, а растущее предприятие. Мы на совещании с губернатором обсуждали перспективы завода — как его поддерживать и развивать дальше».

Отвечая на вопросы журналистов, глава РОСНАНО признал — расчет на китайских партнеров при создании площадки и мощностей «Лиотеха» был ошибочен.

«Это одна из наших главных ошибок — неправильно выбранный партнер, который не выполнил свои обязательства, — сказал Анатолий Чубайс. — Но сейчас на экспорт уже пошла продукция — в одну из стран Латинской Америки (Аргентина — прим. ред.). Контракт подписан и реализован».

Анатолий Чубайс уверен, что в Новосибирске по проектам РОСНАНО есть не только серьезные результаты в части инвестиций, но есть еще одна важная инфраструктурная вещь — действующий нанотехнологический центр «СИГМА. Новосибирск» — это площадка для серийного запуска и развития стартапов.

«Мы всерьез думаем о следующем шаге — создании еще одного наноцентра в Новосибирске, опираясь на уникальные компетенции, которые созданы в Новосибирске — в НИИТО, — пояснил Чубайс. — Считаем, что РОСНАНО сейчас завершает первый инвестиционный цикл, мы выходим из бизнесов, которые доведены до окупаемости и до доходности, возвращаем ранее вложенные средства с прибылью. Соответственно, главное для нас сейчас — это поиск новых проектов. Это главная задача всей поездки. Я благодарен Владимиру Филипповичу, что он на всех этапах нас поддерживал, и сейчас РОСНАНО хочет получить новые площадки для инвестиций».

Владимир Городецкий напомнил о главной стратегической задаче регионального правительства: развивать область через рост экономики.

«При этом мы оцениваем те абсолютные преимущества, которыми обладает Новосибирская земля — это сибирская наука, очень активно развивающийся малый и средний бизнес, очень приличная промышленная основа, — сказал губернатор. — Главные точки роста нашей экономики — наукоемкие производства и инновационные проекты. Наши предприятия сотрудничают с РОСНАНО. Как результат — мы подписали сегодня два документа. Один — по итогам визита делегации руководства РОСНАНО, где мы определили конкретные ориентиры — что будем делать дальше. Второй — это стратегическое соглашение по продолжению развития проекта «Лиотех».

В завершении пресс-конференции Анатолий Чубайс отметил: «Здесь, в Новосибирске, рождается глобальный центр технологических компетенций с российскими корнями, который будет иметь значение для мировой инновационной экономики».

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