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13:42 (мск), источник: ТАСС

Шутка Трампа на презентации нового Boeing привлекла внимание женщин

Президент США сказал, что в 30 лет хорошо может выглядеть только самолет.

Источник: AP 2017

ВАШИНГТОН, 18 февраля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Президент США Дональд Трамп, отличающийся своей достаточно свойской манерой общения с публикой, в очередной раз позволил себе шутливый комментарий во время выступления в штате Южная Каролина на производственном комплексе компании Boeing. Несмотря на то, что шутка была в целом крайне безобидная, она привлекла внимание местных СМИ, которые поразились, «как Трампу удалось задеть достоинство женщин даже на презентации нового Boeing».

Во время своего выступления глава государства, в частности, заговорил про президентский борт Air Force One, который представляет собой модернизированную версию широкофюзеляжного самолета Boeing 747. Эта модель президентского борта провела первый тестовый полет в 1987 году, а уже в 1990 году «встала на вооружение» Белого дома.

«Что может выглядеть хорошо в 30 лет? Самолет!» — сказал Трамп, рассмеявшись

Некоторые издания в этой связи не преминули напомнить, что его супруге Меланье в апреле стукнет 47 лет.

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