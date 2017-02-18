Алиханов: Стадион к ЧМ-2018 в Калининграде уже не обсуждается как проблемный объект

В пятницу, 17 февраля, врио губернатора Антон Алиханов встретился в Москве с заместителем председателя правительства РФ Виталием Мутко.

Теперь наш стадион не обсуждается как проблемный объект. Ни по срокам, ни по инфраструктуре, ни по вопросам грунтов. Было отмечено, что Калининградская область выполняет все свои обязательства. Тем не менее ещё предстоит решить ряд проблем. Это реконструкция тренировочных площадок, строительство гостиничной инфраструктуры и дорог на территории острова, организация волонтёрского движения. Соответствующие поручения мною даны, — отметил по итогам встречи Антон Алиханов.

В настоящий момент по всем ключевым объектам ЧМ-2018 ведутся активные работы в соответствии с утверждённым графиком. На стройплощадке стадиона «Калининград» завершили устройство свайного основания и фундамента арены, выполнили монтаж металлоконструкций каркаса, идёт устройство профилированного настила кровли.

Уже на 66% готова железобетонная плита под основание футбольного поля. В завершающей стадии работы по кладке стен и перегородок.